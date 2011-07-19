Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые составили портрет идеальной женщины
Вопрос о том, кого хотят видеть рядом с собой мужчины, на ком они женятся и какую женщину никогда не бросят, волнует миллионы дам. Ученые подошли к разгадке вплотную. Знакомим вас с результатами масштабного исследования, в котором приняли участие 66 тысяч мужчин из разных стран мира. Как выяснилось, у мужчин совсем не завышенные требования.
В то время, как глянцевые журналы пропагандируют свой образ красоты и стиля, настоящим мужчинам нужны совершенно другие женщины. Как выяснили социологи, сильному полу для любви и брака не нужны тощие фотомодели с силиконовыми губами и грудями, увешенные брендовыми шмотками, не нужны и бизнес-леди, зарабатывающие огромные деньги. Мужчины не хотят видеть также рядом с собой толстых домохозяек, которые целые дни проводят на кухне, и весь их круг интересов сводится к готовке и обсуждению сериалов и жизни знаменитостей.
Исследование показало, что мужчины хотят видеть рядом с собой не образцовую хозяйку, которая вкусно готовит, а милую и добрую женщину, которая любит детей и животных, имеет высшее образование, интересную профессию и хобби. Она не обязательно должна быть отличной любовницей и иметь идеальную фигуру, мужчины больше ценят чувство юмора и веселый нрав, пишет The Daily Mail.
Что касается внешних данных, то, как выяснили ученые, большинство мужчин предпочитают блондинок со светлыми глазами, ростом от 160 см и не выше 172 см, весом не более 60 кг, идеальная женщина может также носить очки. На втором месте - рыжие.
Что касается вредных привычек, то женскому идеалу позволяется изредка выпить в дружеской компании или на семейном празднике, но не курить. 86 процентов мужчин отметили, что идеальная женщина не курит.
Как показало исследование, навыки ведения домашнего хозяйства вообще не попали в топ-20 самых важных вещей, которые должны присутствовать у идеальной женщины, пишет Pravda.ru.
«Мужчины также избирательны в отношении женщин, как и женщины в отношении мужчин, и точно знают, что они хотят», - утверждает директор исследовательской группы Дэвид БРАУН. Он также добавляет, что мужчины встречаются с одними, а женятся на других, поскольку практически с первого взгляда определяют, подходит им эта женщина для брака или нет. Если мужчина встречает свою идеальную половинку, то обычно с вопросом брака не затягивает. Если же мужчина живет с женщиной годами, но не торопится в ЗАГС, не хочет иметь детей и даже против того, чтобы завести домашнее животное, - это тревожный сигнал, скорее, он живет с женщиной ради удобства.
Недавнее исследование британских ученых показало, что большинство мужчин при первом взгляде на женщину прежде всего обращают внимание на ее прическу и лицо. 44% представителей сильного пола отметили, что волосы - это первое, что они замечают в женщинах. Далее мужчины смотрят на внешний вид - одежда + фигура – 26%, на ноги обращают внимание 25%. Что касается макияжа, то всего 4% мужчин обращают на него внимание. Вот и появился повод задуматься, а нужно ли тратить столько времени, раз ежеутренние усилия все равно останутся неоцененными?
Респонденты признались, что с большей вероятностью подойдут знакомиться к даме с красивыми волосами, чем к той, что красуется в платье с глубоким вырезом. Более того: сексуальность женщины, по мнению опрошенных, на 82% зависит от ее прически. А 60%, выбирая, с кем пойти на свидание - большегрудой или пышноволосой дамой - остановятся на второй. «Ваши волосы - это ваше резюме, - говорит Стив Уорд, глава исследовательской группы. - Здоровые и ухоженные волосы - знак того, что вы гордитесь своей внешностью, а значит, заслуживаете внимания».
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО