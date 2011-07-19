Ученые составили портрет идеальной женщины

Вопрос о том, кого хотят видеть рядом с собой мужчины, на ком они женятся и какую женщину никогда не бросят, волнует миллионы дам. Ученые подошли к разгадке вплотную. Знакомим вас с результатами масштабного исследования, в котором приняли участие 66 тысяч мужчин из разных стран мира. Как выяснилось, у мужчин совсем не завышенные требования.

В то время, как глянцевые журналы пропагандируют свой образ красоты и стиля, настоящим мужчинам нужны совершенно другие женщины. Как выяснили социологи, сильному полу для любви и брака не нужны тощие фотомодели с силиконовыми губами и грудями, увешенные брендовыми шмотками, не нужны и бизнес-леди, зарабатывающие огромные деньги. Мужчины не хотят видеть также рядом с собой толстых домохозяек, которые целые дни проводят на кухне, и весь их круг интересов сводится к готовке и обсуждению сериалов и жизни знаменитостей.

Исследование показало, что мужчины хотят видеть рядом с собой не образцовую хозяйку, которая вкусно готовит, а милую и добрую женщину, которая любит детей и животных, имеет высшее образование, интересную профессию и хобби. Она не обязательно должна быть отличной любовницей и иметь идеальную фигуру, мужчины больше ценят чувство юмора и веселый нрав, пишет The Daily Mail.

Что касается внешних данных, то, как выяснили ученые, большинство мужчин предпочитают блондинок со светлыми глазами, ростом от 160 см и не выше 172 см, весом не более 60 кг, идеальная женщина может также носить очки. На втором месте - рыжие.

Что касается вредных привычек, то женскому идеалу позволяется изредка выпить в дружеской компании или на семейном празднике, но не курить. 86 процентов мужчин отметили, что идеальная женщина не курит.

Как показало исследование, навыки ведения домашнего хозяйства вообще не попали в топ-20 самых важных вещей, которые должны присутствовать у идеальной женщины, пишет Pravda.ru.

«Мужчины также избирательны в отношении женщин, как и женщины в отношении мужчин, и точно знают, что они хотят», - утверждает директор исследовательской группы Дэвид БРАУН. Он также добавляет, что мужчины встречаются с одними, а женятся на других, поскольку практически с первого взгляда определяют, подходит им эта женщина для брака или нет. Если мужчина встречает свою идеальную половинку, то обычно с вопросом брака не затягивает. Если же мужчина живет с женщиной годами, но не торопится в ЗАГС, не хочет иметь детей и даже против того, чтобы завести домашнее животное, - это тревожный сигнал, скорее, он живет с женщиной ради удобства.

Недавнее исследование британских ученых показало, что большинство мужчин при первом взгляде на женщину прежде всего обращают внимание на ее прическу и лицо. 44% представителей сильного пола отметили, что волосы - это первое, что они замечают в женщинах. Далее мужчины смотрят на внешний вид - одежда + фигура – 26%, на ноги обращают внимание 25%. Что касается макияжа, то всего 4% мужчин обращают на него внимание. Вот и появился повод задуматься, а нужно ли тратить столько времени, раз ежеутренние усилия все равно останутся неоцененными?

Респонденты признались, что с большей вероятностью подойдут знакомиться к даме с красивыми волосами, чем к той, что красуется в платье с глубоким вырезом. Более того: сексуальность женщины, по мнению опрошенных, на 82% зависит от ее прически. А 60%, выбирая, с кем пойти на свидание - большегрудой или пышноволосой дамой - остановятся на второй. «Ваши волосы - это ваше резюме, - говорит Стив Уорд, глава исследовательской группы. - Здоровые и ухоженные волосы - знак того, что вы гордитесь своей внешностью, а значит, заслуживаете внимания».