Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вниманию туристов: Таиланд запретил популярные в России лекарства
ПРИМОРЬЕ, 18 июня, ZRPRESS. Министерство иностранных дел РФ рекомендует гражданам России, отправляющимся в Таиланд, проверить взятые с собой лекарства на содержание в них эфедрина и псевдоэфедрина. Об этом говорится в специальном обращении, размещенном на сайте ведомства, пишет «Travel.Ru».
Оба этих вещества, а также произведенные на их основе лекарственные средства, запрещены в Таиланде. За хранение и применение лекарств, содержащих эфедрин и псевдоэфедрин, нарушителям грозит уголовная ответственность, включая тюремное заключение сроком до 5 лет.
Однако эти вещества входят в состав препаратов, разрешенных Министерством здравоохранения РФ и популярных в России: «Бронхитусен», «Бронхолитин», «Бронхоцин», «Бронхотон» и «Инсановин». Туристам следует быть внимательнее при выборе лекарств для своей аптечки и полностью исключить из нее данные медикаменты, пишет "Новый регион".
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Опасные инфекции из Китая угрожают приморцам
- Дальневосточный турист вернулся из Таиланда с корью
- 127 россиян уже заболели лихорадкой Западного Нила
- Ростуризм и Роспотребнадзор предупреждают россиян, выезжающих на Кубу, о риске заражения холерой
- В Таиланде ввели карантин из-за редкой кожной болезни
- На тайском острове жертвами "волшебных грибов" стали две туристки
- Вниманию туристов: Таиланд запретил популярные в России лекарства
- Тель-Авив назван лучшим городом для гомосексуалистов
- Россиян при выезде за рубеж просят проводить профилактику от А(H5N1)
- Медицинский туризм пошел в рост
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин