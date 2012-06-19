Вниманию туристов: Таиланд запретил популярные в России лекарства

ПРИМОРЬЕ, 18 июня, ZRPRESS. Министерство иностранных дел РФ рекомендует гражданам России, отправляющимся в Таиланд, проверить взятые с собой лекарства на содержание в них эфедрина и псевдоэфедрина. Об этом говорится в специальном обращении, размещенном на сайте ведомства, пишет «Travel.Ru».

Оба этих вещества, а также произведенные на их основе лекарственные средства, запрещены в Таиланде. За хранение и применение лекарств, содержащих эфедрин и псевдоэфедрин, нарушителям грозит уголовная ответственность, включая тюремное заключение сроком до 5 лет.

Однако эти вещества входят в состав препаратов, разрешенных Министерством здравоохранения РФ и популярных в России: «Бронхитусен», «Бронхолитин», «Бронхоцин», «Бронхотон» и «Инсановин». Туристам следует быть внимательнее при выборе лекарств для своей аптечки и полностью исключить из нее данные медикаменты, пишет "Новый регион".



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