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Почему мы толстеем?
Многочисленные социологические исследования, проведенные в США, показали, что людей с привлекательной внешностью в шесть раз охотнее принимают на работу и в четыре раза реже увольняют, они в среднем зарабатывают на 12-16% больше своих некрасивых сограждан.
За этим стоят реальные причины. Люди с излишним весом медлительнее. Между тем растолстеть можно, даже если соблюдать режим здорового питания и заниматься спортом. В чем же дело?
Недостаток сна
Увеличение веса из-за недостатка сна имеет два объяснения. Во-первых, отсутствие сна приводит к изменению уровня гормонов, а это влияет на аппетит и усиливает чувство голода. Если вы ложитесь поздно, то, скорее всего, чаще перекусываете.
Стресс
Во время стресса наш организм выделяет «гормон стресса» - кортизол. А он повышает аппетит. Неудивительно, что многие люди в стрессовых ситуациях «успокаиваются» лишними калориями.
Антидепрессанты
Увеличение массы тела - это побочный эффект от употребления антидепрессантов, который встречается в 25% случаев их применения. Кроме того, сама депрессия тоже может приводить к увеличению веса, так как связана со стрессом.
Стероиды
Противовоспалительные стероидные препараты удерживают в организме жидкость и повышают аппетит. Кроме того, во время приема этих препаратов происходит перераспределение жира в организме, он перемещается на шею и лицо.
И другие лекарства
Антидепрессанты и стероиды - не единственные лекарственные препараты, которые ведут к повышению веса. В этот список входят лекарства против психических расстройств (например, шизофрении), средства от мигрени, высокого кровяного давления и диабета. Консультируйтесь с врачом, чтобы найти безопасный вариант.
Противозачаточные средства
Вопреки стереотипам, убедительных доказательств того, что противозачаточные препараты ведут к ожирению - нет. Иногда они могут привести к задержке жидкости в организме, но это временное явление.
Дело в щитовидке?
Болезнь гипотиреоз - это недостаток гормонов щитовидной железы. Заболевание вызывает замедление обмена веществ, что часто приводит к набору веса. Существуют лекарственные препараты, которые ликвидируют эти симптомы. Болезнь диагностируется врачом.
Менопауза не причем
В том, что после менопаузы появляется лишний вес, виноват не уровень гормонов. Причина в том, что старение замедляет обмен веществ. Кроме того, изменение образа жизни на пенсии приводит к тому, что организм сжигает меньше калорий.
Проблемы с гормонами
Иногда организм вырабатывает слишком много гормона кортизола, а это и вызывает лишний вес. Такое расстройство называется синдромом Кушинга. Он появляется, если вы принимаете стероиды для лечения астмы, артрита или волчанки.
Cиндром поликистозных яичников
Еще одно чреватое лишним весом заболевание. На яичниках женщины образуются кисты, что приводит к гормональному сбою и развитию устойчивости к инсулину. А это - причина набора веса.
Отказ от курения
Нередко вес набирают те, кто бросил курить. Это происходит потому, что никотин притупляет аппетит, а отказ от него, вдобавок, улучшает вкусовые качества. Есть хочется больше, да и рот нужно по привычке чем-нибудь занять. Нередко это что-то оказывается семечками или леденцами, кои никак не способствуют похудению.
"Золотой Рог".
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