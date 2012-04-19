www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.95 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.15 р. 10 CNY: 95.03 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Соcа-Cоlа и PepsiCo меняют свои легендарные рецепты

19 Апреля 2012, 15:23 | Дальний Восток

Компании Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. изменили традиционный рецепт напитков из-за утверждений, что один из их компонентов может вызывать рак. По мнению ученых, в напитках Coca-Cola, Pepsi-Cola и Dr Pepper есть краситель, содержащий 4-метили-мидазол (4-MI), который в ходе исследований вызвал онкологические заболевания у подопытных крыс.

Согласно новому закону, принятому в штате Калифорния, все продукты, содержащие более 29 микрограммов этого вещества, должны иметь маркировку об угрозе рака. Одна баночка Coca-Cola содержит около 140 микрограммов 4-MI. Компании Coca-Cola и PepsiCo предпочли изменить рецепт напитков, попросив поставщиков красителя привести состав вещества в соответствие с требованиями нового закона. Сейчас газировку, приготовленную по новому рецепту, можно приобрести только на территории штата Калифорния, но в дальнейшем нововведение распространится на всю страну. Между тем, в другие страны будут поставляться традиционные Coca-Cola и Pepsi-Cola.

Досье "ЗР"

Рецепт освежающего напитка из орехов колы и ванили, который получил название Pepsi-Cola, был изобретен в августе 1898 года, а спустя несколько лет, в 1902 году, на свет появилась и одноименная компания - The Pepsi-Cola Company. Секрет производства Coca-Cola, изобретенной американским фармацевтом Джоном Пембертоном, слывет тайной за семью печатями. Считается, что оригинальный рецепт хранится в сейфе в городе Атланта, штат Джорджия, и за ним ведется ежеминутное наблюдение. Еще один вредный для здоровья ингредиент напитка, кокаин, из американской версии Coca-Cola исключили еще в 1903 году. С тех пор для приготовления напитка вместо свежих листьев коки используются отжатые, то есть без кокаина.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru