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Соcа-Cоlа и PepsiCo меняют свои легендарные рецепты
Компании Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. изменили традиционный рецепт напитков из-за утверждений, что один из их компонентов может вызывать рак. По мнению ученых, в напитках Coca-Cola, Pepsi-Cola и Dr Pepper есть краситель, содержащий 4-метили-мидазол (4-MI), который в ходе исследований вызвал онкологические заболевания у подопытных крыс.
Согласно новому закону, принятому в штате Калифорния, все продукты, содержащие более 29 микрограммов этого вещества, должны иметь маркировку об угрозе рака. Одна баночка Coca-Cola содержит около 140 микрограммов 4-MI. Компании Coca-Cola и PepsiCo предпочли изменить рецепт напитков, попросив поставщиков красителя привести состав вещества в соответствие с требованиями нового закона. Сейчас газировку, приготовленную по новому рецепту, можно приобрести только на территории штата Калифорния, но в дальнейшем нововведение распространится на всю страну. Между тем, в другие страны будут поставляться традиционные Coca-Cola и Pepsi-Cola.
Досье "ЗР"
Рецепт освежающего напитка из орехов колы и ванили, который получил название Pepsi-Cola, был изобретен в августе 1898 года, а спустя несколько лет, в 1902 году, на свет появилась и одноименная компания - The Pepsi-Cola Company. Секрет производства Coca-Cola, изобретенной американским фармацевтом Джоном Пембертоном, слывет тайной за семью печатями. Считается, что оригинальный рецепт хранится в сейфе в городе Атланта, штат Джорджия, и за ним ведется ежеминутное наблюдение. Еще один вредный для здоровья ингредиент напитка, кокаин, из американской версии Coca-Cola исключили еще в 1903 году. С тех пор для приготовления напитка вместо свежих листьев коки используются отжатые, то есть без кокаина.
"Золотой Рог".
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