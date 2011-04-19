Большинство людей не чувствует разницы между дорогим и дешевым вином

Возможно, у дорогого вина насыщеннее вкус и тоньше аромат, но вы, скорее всего, этого не заметите: исследование, в котором приняли участие несколько сотен человек, показало, что обычно люди не могут с уверенностью отличить по-настоящему хорошее вино от дешевого, пишет The Guardian.

Результаты этой работы показали: обычные люди способны заметить разницу между дорогим и дешевым вином только в 53% случаев, для красного вина этот показатель даже ниже: 47%. Таким образом, шансы отличить дорогое вино от дешевого, основываясь только на вкусовых ощущениях, составляют 50 на 50.

По словам руководителя исследования, психолога Хертфорширского университета Ричарда Уайзмана, "люди не способны выявить разницу между дешевым и дорогим вином". "Когда вы знаете правильный ответ, вы обманываете себя, полагая, что можете почувствовать разницу, но большинство людей на это не способно, - цитирует его слова издание. - Главная неожиданность в том, что дорогие вина были в 2-3 раза дороже дешевых. Обычно, если продукт настолько дороже, разница, казалось бы, очевидна".