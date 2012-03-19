Женщины и секс: открытия ученых

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Женщины – существа загадочные, их поступки, мысли и желания очень часто не понятны представителям сильного пола. Знаменитая "женская логика" и "женская интуиция" не раз становились предметом исследования ученых, не говоря уже о женской сексуальности, изучая которую они пытаются ответить на вечный вопрос: "Чего хочет женщина?"

За последний год в прессе появилось множество новостей, рассказывающих об очередных открытиях ученых в этой области, пишет Rosbalt.ru.

Приводим самые интересные из них:

1. Голодные девушки чаще занимаются сексом

От нехватки питательных элементов у представительниц прекрасного пола развивается привычка к частым половым актам. К такому выводу пришли ученые из университета Сан-Франциско в Калифорнии.

2. Прослушивание любимой музыки заменяет девушкам секс

Прослушивание любимых музыкальных композиций может оказывать на женщин такое же воздействие, как вкусная еда или занятия любовью. По данным ученых, полученным в ходе наблюдений за случайным образом выбранными добровольными участницами, это связано с тем, что приятная музыка стимулирует в женском организме выработку гормона допамина, который отвечает за удовольствие.

3. От секса можно ослепнуть

Аспиранты из Калифорнийского университета в Беркли нашли доказательства негативного воздействия оргазма на девушек. Медики проанализировали статистические данные из 30 урологических клиник, и выявили 32 случая, в результате которых женщины теряли способность видеть в среднем в течение суток после сексуального контакта.

4. Секс замедляет старение

Ученые пришли к выводу, что пожилые дамы выглядят лучше, если они имеют сексуально активную жизнь. Исследователи говорят, что женщины с активной половой жизнью здоровее и счастливее чем те, кто давно уже забыл, что такое интимные отношения. Также такие женщины лучше справляются со старением.

5. Влечение женщин друг к другу усиливается с возрастом

Большинство женщин испытывают сексуальное влечение к представительницам своего пола, при этом оно усиливается с возрастом. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных учеными Государственного университета Бойсе в Айдахо.

6. Женщины имитируют оргазм из страха измены

Американские исследователи установили, что из страха измены со стороны партнера женщины имитируют оргазм. Также они выяснили: чем чаще женщина имитирует оргазм, тем лучше ей удается удержать мужчину.

7. На 31-й минуте секс становится лечебным

Проведя анализ биохимических процессов, происходящих в организме женщины во время полового акта, ученые выяснили, что на 31-й минуте секс становится лечебным. По данным экспертов, половой акт помогает организму бороться со свободными радикалами, которые активируют химические реакции, способствующие возникновению различных заболеваний.

8. Ученые разгадали тайну женского оргазма

Голландские ученые сделали громкое заявление о том, что им удалось разгадать тайну женского оргазма, что, по их мнению поможет решить проблему представительниц прекрасного пола, имеющих трудности в достижении сексуальной разрядки. Как выяснили исследователи, в то время как женщина испытывает оргазм, часть ее мозга в буквальном смысле слова отключается, провоцируя определенные изменения в сознании девушки.

Именно эта область головного мозга отвечает за самоконтроль женщины, и нарушения в ее работе приводят к тому, что дама не способна расслабиться и получить максимальное удовольствие от процесса занятий любовью, что и становится причиной так называемой фригидности.

9. Женщины теряют интерес к сексу со временем

Исследователи из Университета Гелф проанализировали состояние 170 человек, которые на тот момент состояли в гетеросексуальных отношениях от месяца до девяти лет. Ученых интересовал уровень их удовлетворенность сексом и уровень сексуального желания. В целом участники исследования были довольны своими отношениями и сексуальной жизнью. Но вот у женщин отмечалось снижение уровня сексуального желания в зависимости от продолжительности отношений.

10. Девушки предпочитают компьютерные видеоигры сексу

Несмотря на то, что традиционно принято считать компьютерные видеоигры мужским увлечением, результаты недавних исследований ученых показали, что девушки играют в них, на самом деле, также часто, как и представители сильного пола. При чем большинство женщин даже признались в том, что готовы отдать предпочтение своим гаджетам, а не занятиям сексом.