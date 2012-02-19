Медицина Колымы поправляется

Здравоохранение в Магаданской области в последние годы все чаще дает поводы для хороших новостей. Последнее событие – уже в январе этого года спецавтопарк санитарных машин департамента здравоохранения пополнился 11 новыми автомобилями, ключи от которых руководителям лечебно-профилактических учреждений Магадана вручил губернатор Николай ДУДОВ.

И эти одиннадцать автомобилей – лишь часть партии из 36 машин, которые поступят в область. Региональные власти планируют в этом году приобрести еще 15 скорых, на покупку техники из областного бюджета выделяется около 40 млн рублей. Для территории с суровым климатом и большими расстояниями эта проблема требует комплексного подхода, поскольку основной медицинский автопарк в области уже отработал по многу лет. К тому же новые УАЗы не только хорошо зарекомендовали себя на колымских дорогах – у них хорошая проходимость, но и расход топлива на 100 км у них на 30 % меньше, чем у ранних моделей. Это значит, что сэкономленные на топливе средства можно будет потратить на нужды предприятий, повышение зарплаты водителей.

Всего на программу «Модернизация системы здравоохранения в Магаданской области в 2011-2012 годах» предусмотрено 2,5 млрд рублей. Эти деньги планируется использовать на переоснащение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием, проведение ремонтных работ. Значительная часть средств, по сообщению администрации области, направляется на повышение уровня комфорта при предоставлении медицинских услуг населению. Практически во всех учреждениях здравоохранения проводятся капитальные и восстановительные ремонты. В прошлом году на эти цели было предусмотрено около 400 млн рублей, в этом году – практически такая же сумма.

Как сообщает Департамент здравоохранения администрации Магаданской области, особое внимание по-прежнему будет уделено укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. В 2012 году предусмотрена доработка проектной документации по комплексу зданий инфекционного отделения Детской городской больницы, реконструкции родильного дома в областном центре под гинекологическое отделение на 50 коек с возведением акушерского корпуса на 100 коек. Планируется завершить разработку проектов здания судебно-медицинского морга и реконструкции зданий санатория «Талая». В повестке дня вопрос о строительстве Детского диагностического центра в Магадане.

Лечение будет дома

В Магаданской области модернизируют онкологический диспансер и начато строительство нового радиологического корпуса. Объект должен быть сдан под ключ 31 октября 2013 года. В новом корпусе разместятся радиотерапевтическое отделение, отделение радионуклидной диагностики, отделение на 20 коек для пациентов, приезжающих на лечение из районов Магаданской области, которым требуется проведение курса лучевой терапии в стационарном режиме. Новый диспансер будет оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием. Все это позволит значительно повысить эффективность лечения онкологических больных благодаря современному диагностическому оборудованию и выявлению заболеваний на ранней стадии.

В последний месяц прошлого года в Магаданской областной больнице введен в строй современный магниторезонансный томограф, стоимость которого свыше 108 млн рублей. При этом 25 млн рублей было потрачено на строительство специализированного здания. По словам заведующего рентгенодиагностическим отделением Алексея СТЕШЕНКО, магниторезонансный томограф позволяет делать точную диагностику заболеваний сосудов, сердца, суставов, головного и спинного мозга, выявляя на ранней стадии злокачественные новообразования, сосудистые патологии. Он позволяет проводить любые исследования, для которых раньше пациентов направляли в Хабаровск. Магаданские специалисты уже прошли обучение и теперь нарабатывают практические навыки.

Нельзя не заметить и то, какие новые возможности диагностики и лечения для колымчан предоставляет открытый в Магадане год назад сердечно-сосудистый центр. Благодаря его появлению медики получили возможность проводить коронарографические обследования и операции протезирования сосудов – стентирование. Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики Михаил СОКОЛОВ, до июня 2011 года такие операции в области не выполнялись. Теперь операции коронарного шунтирования, артерий сердца проводятся на Колыме, и на лечение в сердечно-сосудистый центр могут поступить все жители области.

А вот услуги нового терапевтического корпуса Магаданской областной больницы, введенного в декабре 2010 года, уже стали для магаданцев привычными. На его возведение было использовано более 619 млн рублей, в том числе 222,6 млн рублей из бюджета области. В новом корпусе разместились консультативная поликлиника, неврологическое, пульмонологическое, гастроэнтерологическое, кардиологическое отделения и отделение искусственной почки, диагностические кабинеты и уже упомянутый региональный сосудистый центр.

«Внедрение инновационных методик лечения, диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения дает надежду на улучшение качества лечения, позволяет расширять возможности раннего выявления заболеваний и эффективного лечения больных», – говорит глава региона Николай Дудов, подчеркивая при этом, что областная власть уже несколько лет, формируя областной бюджет, делает акцент на социальной его направленности, оставляя вопросы развития здравоохранения в приоритете.

По словам начальника Департамента здравоохранения администрации Магаданской области Сергея ЗАЙНУТДИНОВА, в рамках целевой программы «Оснащение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием на 2007–2012 годы» приобретено 234 единицы диагностического и лечебного оборудования на сумму 647 млн рублей. Тем не менее в больницах и поликлиниках используется еще до 50 % медицинских приборов и аппаратов, многократно выработавших свой ресурс. За два года будут приобретены и установлены в лечебных учреждениях области 1008 единиц диагностического и лечебного оборудования.

Мы вас очень ждем

Любое, даже самое умное и современное оборудование без опытных специалистов – просто дорогая вещь, не более того. Да и приобрести его в наших дальневосточных условиях – лишь полдела. Поэтому в областной целевой программе развития здравоохранения предусмотрены средства и для обучения персонала, и закрепления его на территории. Так, в этом году магаданцам, обучающимся в медицинских вузах по целевым направлениям, из областного бюджета будут платить дополнительную стипендию.

По словам Сергея Зайнутдинова, сегодня по целевым направлениям от Магаданской области в медицинских вузах обучаются 75 студентов и 3 врача-интерна, еще 5 человек – в клинической ординатуре. Ежемесячно каждый студент-медик будет дополнительно получать 2 тыс. рублей стипендии и 1 тыс. на оплату общежития. Врачи-интерны получат ежемесячно 6 тыс. рублей, обучающиеся в ординатуре – 15 тыс. «Такие меры материальной поддержки создают реальные условия для возвращения подготовленных специалистов для работы в учреждениях здравоохранения Магаданской области», – отмечает Сергей Зайнутдинов. Кроме того, выпускникам медицинских вузов, работающим в районах области, положены денежные пособия молодым специалистам в размере до 200 тыс. рублей. Это пособие выплачивается раз в год в течение трех лет со дня заключения трудового договора.

Перемена уровня

Как и во всех субъектах Федерации с 1 января 2012 года все учреждения здравоохранения в области переданы с муниципального на региональный уровень. Теперь финансирование всех медицинских учреждений осуществляется из областного бюджета. По словам начальника отдела оказания лечебно-профилактической помощи населению Александра ШМИДТА, это позволит навести единый порядок в здравоохранении территории, обеспечит централизацию управления. В принятии решений исчезли дополнительные звенья, и региональная власть может непосредственно воздействовать на лечебный процесс в районах Колымы и в Магадане.

«Областному департаменту переданы все финансовые полномочия, субвенции, которые шли районам. И теперь появилась возможность их уравнять, распределив средства туда, где они нужнее. Одним из первых шагов стало приобретение санитарных автомобилей, которые будут равномерно распределены по всем муниципалитетам, – рассказывает Александр Шмидт. – Изменение финансовых средств и юридической базы позволит нам принимать решения более оперативно и выровнять качество медицинской помощи жителям на всей территории области, независимо от того, в каком районе проживает человек. Люди будут получать помощь в соответствии со стандартами, независимо от финансовых возможностей района».

В области надеются, что перестройка системы здравоохранения пойдет всем на пользу. Этот процесс логично дополняет те усилия, которые предпринимаются сегодня на Колыме по укреплению одной из самых насущных сфер человеческой жизни – здравоохранения.

Юрий РОГОВ, «Дальневосточный капитал».