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На Дальнем Востоке хирурги отрезали пациентке здоровую почку
Лишившаяся почки женщина получит моральную компенсацию в размере 1,3 млн руб. Такое решение принял Сахалинский областной суд подтвердив приговор городского суда Южно-Сахалинска, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Экспертиза подтвердила, что жительница Сахалина пострадала из-за врачебной ошибки, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами без достаточных к тому оснований. В результате была повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению», — говорится в сообщении сахалинской прокуратуры.
Решение суда Южно-Сахалинска в пользу пациентки больница пыталась оспорить в областном суде, но проиграла. Суд вынес решение о взыскании в пользу истицы 1,3 млн.руб.
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