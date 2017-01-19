На Дальнем Востоке хирурги отрезали пациентке здоровую почку

Лишившаяся почки женщина получит моральную компенсацию в размере 1,3 млн руб. Такое решение принял Сахалинский областной суд подтвердив приговор городского суда Южно-Сахалинска, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Экспертиза подтвердила, что жительница Сахалина пострадала из-за врачебной ошибки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами без достаточных к тому оснований. В результате была повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению», — говорится в сообщении сахалинской прокуратуры.

Решение суда Южно-Сахалинска в пользу пациентки больница пыталась оспорить в областном суде, но проиграла. Суд вынес решение о взыскании в пользу истицы 1,3 млн.руб.