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Возвращение перевода часов одобряют почти 30% россиян

19 Января 2012, 19:43 | Дальний Восток

Почти 30% россиян выступают за возврат перевода часов на зимнее время и летнее время, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

При этом по данным опроса, 44% респондентов оценили предложение вернуться к переходу на зимнее и летнее время недоброжелательно, еще 27% опрошенных равнодушны к этому предложению.

В целом россияне оценивают отмену перехода на зимнее время неоднозначно: 41% опрошенных относится к нему положительно, 27% - отрицательно, треть (31%) - равнодушны, остальные затруднились ответить на поставленный вопрос.

Отмена перехода на зимнее время повлияла на здоровье 12% опрошенных положительно, еще 64% изменений в самочувствии не заметили, 5% затруднились ответить. Вместе с тем 19% россиян отметили, что отмена перевода стрелок негативно отразилась на их здоровье и самочувствии. В частности они отмечают, что стали тяжелее просыпаться вовремя (79%), постоянно пребывают в плохом настроении из-за темноты на улице (77%), многим стало труднее работать по утрам (63%).

Опрос был проведен 8 федеральных округах РФ в январе 2012 года. В нем приняли участие 1000 жителей городов России с населением от 100 тысяч и выше. Возраст респондентов - от 18 до 60 лет, сообщает РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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