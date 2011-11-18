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В январе из аптек могут исчезнуть жизненно важные лекарства

18 Ноября 2011, 18:35 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. Федеральная служба по тарифам отказала всем расположенным в России производителям жизненно важных лекарств в регистрации новых цен на них. Компаниям не разрешили повысить цены следующем году даже на уровень инфляции.

Это означает, что в 2012 году производителям придется работать с ценами текущего года, несмотря на значительно возросшие затраты на производство. Таким образом, отечественным фармкомпаниям станет окончательно невыгодно выпускать жизненно важные препараты. По сообщениям ряда СМИ, к 1 января многие лекарства могут вообще исчезнуть из продажи.

В ФСТ пояснили, что производителям было отказано в согласовании новых цен по той причине, что многие из них представили данные, не соответствующие требованиям существующей методики. Однако окончательное решение о перерегистрации предельной отпускной цены на жизненно важные лекарства принимает Министерство здравоохранения.

Как сообщал Gudok.Ru, до конца 2011 года в России могут закрыться примерно 20% аптечных пунктов. Как следует из доклада аналитического агентства Infoline, закрытие такого количества аптечных пунктов приведет к снижению доступности лекарственных средств и росту стоимости лекарств, цены на которые не контролируются государством. По мнению экспертов агентства, неблагоприятный прогноз связан с тем, что с 1 января текущего года величина взносов в фонды для аптек, ранее составлявшая 14% от фонда заработной платы, выросла до 34%, а, кроме того, крупные аптечные сети, которые объединяют 80% аптечных пунктов лишились возможности платить единый налог на вмененный доход размером в 6% и начали работать по общей системе налогообложения.

Именно по этой причине налоговая нагрузка на аптечный бизнес выросла на 20-25%, после чего практически все аптеки, в том числе и крупные федеральные сети, продемонстрировали отрицательную или нулевую рентабельность, которая в среднем по стране составила -0,7%.

Кроме того, отмечают эксперты, помимо увеличения налоговой нагрузки, снижение рентабельности обусловлено ростом издержек в связи с увеличением коммунальных платежей, аренды и эксплуатационных расходов, а также снижением среднего чека в регионах страны.

Ранее Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) прогнозировала вдвое большее сокращение количества аптек до конца этого года – сразу на 40%. По словам члена координационного совета РААС Валерии Солок, рост цен на лекарственные препараты до конца 2011 года может составить более 10% (без учета НДС), а сокращение численности персонала аптек до конца года на 30%.

По данным РААС с начала года штат
аптек был сокращен на 7%.

Член комитета по охране здоровья Госдумы академик Сергей Колесников предлагал вывести дешевые и популярные отечественные препараты из-под госрегуляции и госрегистрации цен для того, чтобы аптекам было выгодно ими торговать, а население не потеряло такие препараты, как аспирин, анальгин, валокордин, парацетамол, активированный уголь, и другие. Кроме того, академик и другие депутаты Госдумы с общественными организациями предложили правительству рассмотреть вопрос о признании аптек в отдалённых территориях социально значимыми объектами малого бизнеса, а не считать их торговыми предприятиями, как сейчас.

«Сейчас многим людям и так медицина недоступна, так теперь еще и хотят без лекарств оставить. Можно прогнозировать, к чему это приведет», - пишет пользователь под ником lesnoi. «В нашей стране распространено самолечение. А теперь оно станет еще более распространенным – к гадалке можно не ходить», - уверен yorker.

Автор: Gudok.ru
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