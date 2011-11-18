В России отметили Международный день недоношенного ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. В 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября был определен как Международный день недоношенного ребенка (Premature Awareness Day). В 2010 году этот день был широко отпразднован в 12 европейских странах.

Недоношенными рождаются примерно 6-8% новорожденных, в России ежегодно раньше срока рождается около 100 тысяч малышей. Успехи в выхаживании недоношенных важны не только сами по себе, они способствуют развитию медицинской науки в целом, улучшая результаты лечения доношенных новорожденных, детей раннего возраста и взрослых. Например, препарат сурфактант, первоначально изобретенный для самых маленьких новорожденных, во время эпидемии птичьего гриппа спас много жизней взрослых людей.

Выхаживание недоношенных – очень дорогостоящий процесс. Серьезные затраты необходимы на сложнейшее электронное оборудование (инкубаторы, респираторы, мониторы и др.), которое позволяет не только создавать для ребенка условия, приближенные к внутриутробным, но и выполнять часть еще не созревших функций организма: помогать ребенку дышать, получать питание.

В последнее время экономические вопросы выхаживания недоношенных успешно решаются в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье». Дополнительное финансирование выхаживания недоношенных осуществляется за счет средств «Родового сертификата», высокотехнологичной медицинской помощи и целевым назначением. Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела входит в приоритетный национальный проект «Здоровье», только в 2011 году на развитие этой сферы было выделено дополнительно более 12 млрд рублей.

Для обеспечения недоношенных младенцев высококвалифицированной медицинской помощью в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории России построены и оснащены дорогостоящим оборудованием современные перинатальные центры и родильные дома. Для подготовки кадров уже открыты в разных регионах нашей страны 4 симуляционных обучающих центра, где врачи будут повышать свою квалификацию, обучаясь на манекенах последнего поколения – способных очень наглядно и реалистично имитировать практически любую клиническую ситуацию. В ближайшие годы количество таких обучающих центров будет увеличено.

Кроме того, в мае этого года Президент РФ Дмитрий Медведев выделил половину президентского резервного фонда – 350 миллионов рублей – на закупку медицинского оборудования для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела.

В 2012 году Россия полностью переходит на критерии регистрации новорожденных, рекомендованные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которыми регистрироваться будут новорожденные, появившиеся на свет после 22-й недели беременности с массой тела более 500 граммов. Сейчас дети такого гестационного возраста с такой массой тела считаются плодами и, соответственно, не попадают в статистику младенческой смертности в случае, если они умерли, не прожив 7 суток. Это значит, что после введения новых критериев регистрации показатели младенческой смертности могут увеличиться. Но это будет увеличение только виртуальной цифры, связанное с изменением правил подсчета. Реально количество умерших не увеличится, а уменьшится благодаря всем вышеупомянутым мерам.

Немаловажно, что с введением новых критериев регистрации улучшится и материальное положение семей, в которых родились такие дети: существенно увеличится количество женщин, получающих оплаченный декретный отпуск и материнский капитал.

Однако родители таких детей нуждаются не только в качественном лечении их малышей и материальной поддержке, им также крайне необходима психологическая помощь – не только медицинских работников, но и всего нашего сообщества. Знания о том, что недоношенность – не приговор и что огромное количество недоношенных новорожденных выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми, очень важны.

Как отмечают день недоношенных в европейских странах? С экранов телевизоров и по радио ведущие неонатологи рассказывают о последних достижениях. Выступают известные люди, которые родились недоношенными, и рассказывают о себе, поддерживая оптимизм в семьях, где такие дети только что родились. А поводы для оптимизма есть: с каждым годом во всех развитых странах, включая и Россию, увеличивается выживаемость недоношенных, все новые успехи достигаются в борьбе с инвалидностью.

Огромное количество выдающихся людей родились недоношенными и добились невероятных успехов, несмотря на их сложный жизненный старт. Среди них Наполеон, Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, многие известные актеры и музыканты, например легенда соул-музыки Стиви Уандер, которому слепота, связанная с ретинопатией недоношенных, не помешала приобрести всемирную известность.