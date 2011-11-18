В России открылся колл-центр помощи в отказе от курения

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. Первый в России консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака в тестовом режиме начинает работать при Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге.

«Всероссийский телефонный центр для курильщиков – это проект Минздравсоцразвития России, организованный в рамках огромной программы по формированию здорового образа жизни», – рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии и главный специалист по торакальной хирургии и фтизиатрии Минздравсоцразвития России Петр Яблонский.

Консультационный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака является наиболее эффективным каналом помощи гражданам в их желании отказаться от употребления табака, сочетающим возможность получения услуг высокого качества и высокой доступности в любое время в любом месте страны.

«Мы понимаем, что видим только вершину айсберга и основная часть курильщиков остается за кадром наших профилактических мероприятий. Но мы также знаем, что подобные программы чрезвычайно эффективны и работают в геометрической прогрессии. В Великобритании в первый же год деятельности центра помощи желающим отказаться от употребления табака бросили курить около 5 тысяч человек, во второй – 20 тысяч, и в скором времени это число достигло 120 тысяч человек в год!», – отметил Петр Яблонский.

По словам главного специалиста по торакальной хирургии и фтизиатрии, 5% людей после беседы с врачом бросают курить. «Поэтому открывающийся у нас центр по избавлению зависимости от табака очень важен. Ведь работа идет от первого лица – от врачей, – подчеркнул главный специалист по торакальной хирургии и фтизиатрии. – Я уверен, программа себя оправдает и получит развитие. 500 звонков в сутки со всей страны, которые к нам поступают еще до официального открытия – отличное подтверждение этому».