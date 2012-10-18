www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Дискинезия желчевыводящих путей

18 Октября 2012, 15:34 | Дальний Восток

Болеть – малоприятное провождение времени, но из практики давно ясно – болезнь, обнаруженная раньше, имеет шансы быть побежденной в гораздо более короткие сроки, чем затянувшаяся и перешедшая в хроническую. Самое время насторожиться, если под правым ребром постоянно что-то ноет, а тупая боль отдает даже в плечо либо правую лопатку. Если подобные состояния не оставляют человека в покое в течение часов, а порой и дней, можно говорить о проявлении симптомов дискинезии желчного пузыря.

Если описанные состояния чаще повторяются после обеда из многих блюд, включающих острую жирную пищу, а боль переходит в кратковременную (но гораздо более острую), то врач, скорее всего, найдет гиперкинетическую дискинезию. Дополнительные признаки – утром горчит во рту, все время ощущается слабость, не только физическая, но и на эмоциональном уровне. Настроение подавленное, к тому же болезнь может ударить и по половой сфере, как у мужчин, так и женщин.

Протекает дискинезия желчевыводящих путей длительный период, иногда наступает улучшение, но вновь сменяется обострением. Причины обострений – типичные при ускоренном темпе современной жизни эмоциональные стрессы. А так же нарушения врачебных предписаний. Худший вариант течения болезни – воспаление в желчных путях и образование камней в желчном пузыре.

Причина болезни кроется в том, что двигательная функция у желчного пузыря нарушена. Пузырь сокращается либо чрезмерно, либо наоборот – недостаточно часто. Статистика отмечает, что заболеванию больше подвержены женщины. При этом тип дискинезии отличается в зависимости от возраста, у молодых людей чаще обнаруживают гиперкинетический тип, а у пациентов постарше – гипокинетический. Неустойчивость психики – еще один фактор, способствующий пациенту оказаться в больничной палате. Поможет диагностировать проблему гастроскопия.

Конфликты, особенно неразрешенные, внутри себя, а так же жизненные ситуации, травмирующие человека морально, могут оказаться спусковым крючком, после которого разовьется болезнь. Если изменится уровень гормонов в желудочно-кишечном тракте, наступит климакс или недостаточным будет функционирование эндокринных желез, это может активизировать болезнь.

Устранение болезни начинается с корректировки режима и качества питания. Нерегулярность – мощный союзник дискинезии. Из меню придется убрать специи, острое и жирное. Так же пациенту порекомендуют всерьез задуматься над тем, как вернуть в жизнь ощущение стабильности, гармонии и покоя.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru