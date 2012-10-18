Болеть – малоприятное провождение времени, но из практики давно ясно – болезнь, обнаруженная раньше, имеет шансы быть побежденной в гораздо более короткие сроки, чем затянувшаяся и перешедшая в хроническую. Самое время насторожиться, если под правым ребром постоянно что-то ноет, а тупая боль отдает даже в плечо либо правую лопатку. Если подобные состояния не оставляют человека в покое в течение часов, а порой и дней, можно говорить о проявлении симптомов дискинезии желчного пузыря.



Если описанные состояния чаще повторяются после обеда из многих блюд, включающих острую жирную пищу, а боль переходит в кратковременную (но гораздо более острую), то врач, скорее всего, найдет гиперкинетическую дискинезию. Дополнительные признаки – утром горчит во рту, все время ощущается слабость, не только физическая, но и на эмоциональном уровне. Настроение подавленное, к тому же болезнь может ударить и по половой сфере, как у мужчин, так и женщин.



Протекает дискинезия желчевыводящих путей длительный период, иногда наступает улучшение, но вновь сменяется обострением. Причины обострений – типичные при ускоренном темпе современной жизни эмоциональные стрессы. А так же нарушения врачебных предписаний. Худший вариант течения болезни – воспаление в желчных путях и образование камней в желчном пузыре.



Причина болезни кроется в том, что двигательная функция у желчного пузыря нарушена. Пузырь сокращается либо чрезмерно, либо наоборот – недостаточно часто. Статистика отмечает, что заболеванию больше подвержены женщины. При этом тип дискинезии отличается в зависимости от возраста, у молодых людей чаще обнаруживают гиперкинетический тип, а у пациентов постарше – гипокинетический. Неустойчивость психики – еще один фактор, способствующий пациенту оказаться в больничной палате. Поможет диагностировать проблему гастроскопия.



Конфликты, особенно неразрешенные, внутри себя, а так же жизненные ситуации, травмирующие человека морально, могут оказаться спусковым крючком, после которого разовьется болезнь. Если изменится уровень гормонов в желудочно-кишечном тракте, наступит климакс или недостаточным будет функционирование эндокринных желез, это может активизировать болезнь.



Устранение болезни начинается с корректировки режима и качества питания. Нерегулярность – мощный союзник дискинезии. Из меню придется убрать специи, острое и жирное. Так же пациенту порекомендуют всерьез задуматься над тем, как вернуть в жизнь ощущение стабильности, гармонии и покоя.