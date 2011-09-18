Какие овощи на самом деле снижают риск диабета?

Британские исследователи из Университета Лестера проверили один из устоявшихся мифов о развитии диабета 2-го типа, мол, его риск можно снизить, если не есть сладкого, зато налегать на овощи.

Ученые проанализировали данные шести исследований 220 тысяч взрослых людей и их рациона. Особенно ученых интересовало употребление овощей и фруктов.

И выяснилось, что значительную позитивную роль, то есть действительно оказывали действие на усвоение инсулина, всего три вида овощей. Это шпинат, брокколи и цветная капуста.

Всего 100-граммовая порция в день салата из свежего шпината или же 200 граммов отварной или запеченной цветной капусты или брокколи снижали риск развития диабета 2 типа на 14% у тех людей, кто был к нему явно предрасположен (учитывались наследственные факторы, состояние эндокринной системы, лишний вес). Биохимики думают, дело в том, что в этих овощах большая концентрация антиоксидантов и магния, которые помогают усвоению инсулина.