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Какие овощи на самом деле снижают риск диабета?
Британские исследователи из Университета Лестера проверили один из устоявшихся мифов о развитии диабета 2-го типа, мол, его риск можно снизить, если не есть сладкого, зато налегать на овощи.
Ученые проанализировали данные шести исследований 220 тысяч взрослых людей и их рациона. Особенно ученых интересовало употребление овощей и фруктов.
И выяснилось, что значительную позитивную роль, то есть действительно оказывали действие на усвоение инсулина, всего три вида овощей. Это шпинат, брокколи и цветная капуста.
Всего 100-граммовая порция в день салата из свежего шпината или же 200 граммов отварной или запеченной цветной капусты или брокколи снижали риск развития диабета 2 типа на 14% у тех людей, кто был к нему явно предрасположен (учитывались наследственные факторы, состояние эндокринной системы, лишний вес). Биохимики думают, дело в том, что в этих овощах большая концентрация антиоксидантов и магния, которые помогают усвоению инсулина.
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