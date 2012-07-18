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В Таиланде ввели карантин из-за редкой кожной болезни

18 Июля 2012, 16:22 | Дальний Восток

Восемнадцать бангкокских общеобразовательных школ закрыты на карантин приказом городского департамента здравоохранения на карантин в связи с распространением редкого вирусного кожного заболевания - "синдрома руки, ноги и рта", говорится в опубликованном вечером во вторник, 17 июля, заявлении городских санитарно-медицинских властей.

Заявление бангкокского Департамента здравоохранения публикуют СМИ Таиланда.

"В связи с быстрым распространением в Бангкоке заболевания, которым в первом полугодии 2012 года в Таиланде переболели более 12 тысяч человек, принято решение о закрытии на карантин вплоть до особого распоряжения восемнадцати общеобразовательных школ, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания", - говорится в документе.

"Синдром руки, ноги и рта", вызываемый вирусом "Коксаки А 16" - редкая кожная болезнь, которой часто болеют дети. Во время этой болезни, которую врачи считают одной из наименее опасных детских болезней, у пациента повышается температура, болит горло, а затем появляются волдыри на руках и ногах, которые лопаются и превращаются в круглые по форме небольшие язвы. Они заживают в течение недели после возникновения. Язвы могут возникать и во рту пациента. Инкубационный период заболевания - от двух до пяти дней, а сама болезнь длится не более недели, поясняет во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на интернет-сайт известной американской детской больницы Mayo Clinic.

Заболевание, которым обычно болеют ученики младших классов и детских садов, зафиксировано в 73 школах Бангкока. В этих школах в июне переболели более 800 учащихся, а к середине июля произошло более 400 новых случаев заболевания.

Днем во вторник министерство здравоохранения Таиланда назвало точное количество заболевших "синдромом руки, ноги и рта" с 1 января по 1 июля 2012 года по стране: 12 тысяч 581 человек.

В связи с распространением заболевания кабинет министров Таиланда принял во вторник специальное постановление о мерах борьбы с эпидемией синдрома, сообщают таиландские СМИ.

По стране наибольше количество случаев заболевания приходится на восточные провинции, так как заболевание попало в Таиланд после вспышки, возникшей во Вьетнаме и Камбодже в прошлом году, пишет во вторник газета "Кхом Чат Лык".

Тем не менее, школьный карантин введен пока только в Бангкоке, где в связи с обычной для крупного мегаполиса высокой плотностью населения вирус распространяется быстрее, сообщает РИА Новости.

"Золотой Рог".

Автор: РИА "Новости"
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