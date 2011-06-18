Куда исчез нацпроект «Здоровье»?

Нацпроекты бесславно канули в небытие. Остались лишь грустные напоминания о закопанных на поле Чудес в Стране дураков деньгах. Рецепты остаются неотоваренными. Закупленная техника гниет. Работать на ней некому. Да и возможности ее - курящему сказать, что он курит, - это ли не достижение прогресса?

Многочисленные жалобы на систему российского здравоохранения приходилось выслушивать Павлу ВОРОБЬЁВУ, профессору НИИ общественного здоровья и управления здравоохранения, члену исполкома Пироговского движения врачей России, который вот уже четвертую весну подряд проводит с группой коллег и единомышленников автопробег «За справедливое здравоохранение».

После «Автопробега - 2011», пообщавшись с врачами и жителями посёлков и маленьких городов, Воробьев сделал неожиданный вывод: никакого нацпроекта в области здравоохранения не было и нет.

Врачи в глухой обороне

- Главный критерий эффективности программы ДЛО - число неотоваренных рецептов, - рассказывает профессор Воробьёв. - Как их уменьшить? Правильно, не выписывать. Перебои в закупках постоянные, многомесячные. А врачи в глухой обороне. Ведь им надо как-то объяснить больным, почему бесплатно выписать лекарство нельзя, почему лечиться в стране можно только за свои деньги и ещё много всяких «почему».

Почему, например, покупая лекарство, больной платит государству налог, сопоставимый с исходной ценой самого лекарства у производителя? Уже на таможне появляются НДС и таможенная пошлина в сумме 21%. А затем каждый промежуточный хозяин лекарства накручивает 10% НДС на суммарную стоимость. В небольших больницах медикаменты в основном устаревшие. Фельдшеры и врачи не хотят торговать лекарствами, как это им предписывает новый закон. В посёлках жизненно важные медикаменты, с моей точки зрения, вообще должны выдаваться бесплатно врачом или провизором.

Не дай бог в нашу гинекологию попасть!

- Не дай Бог в нашу гинекологию попасть, - говорит пациентка больницы. - Мы после операции ещё шатаемся, по стенке ходим, а нас через 3 дня уже домой выкидывают.

«Выкидывать» велят так называемые МЭСы - медико-экономические стандарты. Они определяют, сколько дней при данном заболевании пациента надо лечить в стационаре.

- Такие стандарты нередко связывают руки врачам, - поясняет профессор Воробьёв. - Если больной требует длительного лечения, а срок госпитализации по МЭС уже закончился, врачу приходится ставить новый диагноз. И наоборот: вылечили человека быстро - всё равно пусть лежит, пока МЭС не истечёт. А то денег больница не получит. В США действуют универсальные схемы лечения больных. В России же многое зависит от оснащённости медучреждения и знаний врача. Да, у нас тоже разработаны стандарты для некоторых заболеваний. Но сказать, что они реально работают, пока нельзя.

Подлоги по числу пациентов вообще стали повсеместной рутиной на периферии, потому что врачам надо вырабатывать зарплату. Плюс сохранять дополнительные ставки, на которые они подрабатывают.

Пятьсот центров здоровья…

Идея создать 500 центров здоровья для профилактики заболеваний превратилась в бредово-бутафорскую.

- Вставили эти кабинеты в старые поликлиники, где-то холл для этого закрыли, где-то медицинские кабинеты. В них поставили диковинное «диагностическое» оборудование, - продолжает Воробьёв, - которое неведомо что прогнозирует (никакой научной проверки эти комплексы не проходили). Например, компьютер говорит курящему, что он курит. Понятно, деньги на этом заработали, и немалые.

Встала новая проблема: нагнать в эти центры пациентов. Желающих немного. Приглашают пришедших в поликлинику на приём, чтобы те в очереди не сидели. Но вместо реального лечения и лекарств общие рекомендации дают. По здоровому образу жизни. А новые центры высоких технологий - это вообще прорва. В них закачиваются безумные деньги при крайне низкой отдаче.

Но самое важное - скоро уже некому будет посылать в эти центры больных. В сёлах работают практически одни пенсионеры - кто поедет туда трудиться без квартиры, за нищенскую зарплату, без всяких перспектив?

Вызов скорой за миллион рублей

Другая популярная программа - посты скорой помощи на федеральных трассах.

- Один действенный вызов «скорой» с такого поста стоит около 1 млн (!) рублей, - объясняет П. Воробьёв. - Число вызовов - 1-2 раза в месяц, остальное время бригада простаивает. Было бы лучше везти пострадавших не в районную больницу (в ней, как ее ни оснащай, никогда не будет нейрохирурга), а в областную. Для этого можно использовать вертолёты, ведь цена одной винтокрылой машины - около 1 млн долл.

Столько же стоит плохонький компьютерный томограф. Нужно разрабатывать универсальные перевозимые модули, оснащённые всем необходимым. Их можно устанавливать на любой транспорт, чтобы выезжать с бригадой врачей в отдалённые посёлки, к пострадавшим в ДТП, а также дооборудовать районные больницы, активнее применять диагностику по Интернету.

Есть и ещё масса вещей, за которые Минздравсоцразвития справедливо критикуют. Но за эффективность использования средств всё-таки отвечают чиновники на местах. Если для руководства региона здоровье жителей в приоритете и они готовы давать на это деньги, то и дела там постепенно налаживаются.