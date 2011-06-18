В летних лагерях запретят колбасу и конфеты

Роспотребнадзор намерен вплотную заняться вопросами правильного питания в детских оздоровительных лагерях, действующих в летнее время. В частности, из меню в этих учреждениях исчезнет кола, колбаса, конфеты и прочий «съедобный мусор». Основной упор будет сделан на овощи, рыбу и различную белковую пищу.

Помимо работы над рационом детей, лагеря обязаны провести тщательную обработку от клещей. Это позволит избежать вспышек клещевого энцефалита. В нынешнем году активность данных членистоногих регистрируется в 64 субъектах РФ, и она на 50% выше, чем в прошлом году.

Ознакомиться со списком безопасных, получивших разрешение на работу лагерей можно на сайтах всех территориальных управлений Роспотребнадзора.