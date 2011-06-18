Тренажер для офтальмологов

Петрозаводские студенты работают над специальным тренажером для хирургов-офтальмологов. Точная модель человеческого глаза в 3D позволит врачам совершенствовать свои навыки и даже разрабатывать новые методы лечения. К тому же отечественная разработка в десятки раз дешевле иностранных аналогов.

Строение человеческого глаза сейчас изучают математики. Для того, чтобы потом описать его языком программистов и создать виртуальную модель. Своего рода тренажер, на котором все российские офтальмологи смогут оттачивать свое мастерство.

Пока всего две российские клиники имеют собственные симуляторы. Цена каждого - сто тысяч долларов. Отечественный аналог будет раз в десять дешевле, и, как говорят разработчики, при благоприятных условиях он может появиться уже через пару лет.