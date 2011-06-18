Новое лекарство от рака сделали из молока и мочи верблюда

Абдалла А. Альнаджар, президент Фонда арабской науки и технологий, сделал сенсационное заявление: группе ученых удалось разработать революционное средство борьбы с раком на основе верблюжьего молока и мочи. Данный препарат уже успешно опробовали на мышах, и специалисты ожидают тестов на людях, пишет The Times of India.

В ходе экспериментов, которые проводились группой экспертов в Университете Шарджа и Институте рака в Багдаде, была выявлена удивительная особенность иммунной системы верблюдов. Оказывается, иммунитет данных животных «самоомолаживался» каждый раз, когда ученые брали образцы молока и мочи.

Полученная смесь, по заявлениям экспертов, лечит лейкемию и способна справиться с другими типами онкологических заболеваний. Все больные лабораторные животные излечились в 100% случаев. Им ввели лекарство шесть месяцев назад, а они до сих пор живы и активны, как нормальные мыши. Судя по всему, препарат содержит в себе клетки, атакующие ядовитые соединения в раковых клетках, при этом не вызывая побочных эффектов. Разработка уже зарегистрирована в Британском патентном ведомстве, сообщает Newsru.