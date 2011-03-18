Пейте козье молоко - будете здоровы!

По данным ВОЗ, в настоящее время около 5% взрослого населения планеты и 15% детского страдают аллергическими заболеваниями, и количество людей, страдающих этим заболеванием, неуклонно растет. У родителей-аллергиков рождаются дети с высоким риском вероятности развития аллергии. Поэтому профилактике этого заболевания у детей сегодня уделяется такое большое внимание.

Аллергическая реакция — это нарушение иммунного ответа организма на факторы внешней среды, называемые аллергенами: пыльцу растений, шерсть животных, пыль и пищевые продукты.

Аллергия относится к заболеваниям, которые необходимо лечить комплексно, поскольку лекарственные препараты помогают лишь уменьшить интенсивность симптомов.

Важнейшим принципом профилактики обострений аллергии и лечения заболевания является исключение контакта с аллергеном. В случае аллергических реакций на продукты питания необходимо соблюдать гипоаллергенную диету.

В результате современных научных исследований было обнаружено, что список высокоаллергенных для маленьких детей продуктов питания, как ни удивительно, возглавляет традиционный в детском питании продукт - коровье молоко. У младенцев, увы, все чаще в последнее время диагностируется молочная пищевая аллергия. Это связано с изменением и ухудшением экологической среды обитания человека и снижением качества и натуральности продуктов питания. Питание – неотъемлемая часть нашей жизни, и то, что мы едим каждый день, оказывает огромное влияние на наше здоровье и на здоровье наших детей. Ведь то, что кушают беременная женщина и кормящая мама, питает и ребенка.

Факторов, которые повышают вероятность возникновения пищевой аллергии у младенца, много – это и наследственность, и различные осложнения беременности, и кормление ребенка в роддоме искусственной смесью, ранний перевод на смешанное или искусственное вскармливание, употребление матерью большого количества продуктов на основе коровьего молока.

Для молочной аллергии младенцев характерны кожные реакции: краснота, шелушение, сильный кожный зуд, который беспокоит как самого ребенка, так и его родителей. Малыш плохо спит, пытается расчесывать пораженные участки кожи. Также аллергия у маленьких детей может проявляться различными высыпаниями, нарушениями пищеварения: частыми срыгиваниями, гастроэнтеритами и даже отеками. Для профилактики и лечения этого заболевания в первую очередь необходима диетотерапия с исключением коровьего молока из рациона. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то коровье молоко и продукты на его основе исключаются из питания матери. Если малыш на искусственном вскармливании или получает докорм, он нуждается в переводе на гипоаллергенные смеси.

Однако дети матерей, находящихся на безмолочной диете, хуже набирают вес, а смеси на основе гидролизатов белков коровьего молока, увы, уже не являются натуральным продуктом питания, обладают горьким вкусом и синтетическим запахом. Но выход есть. Диетологи предлагают заменить в рационе питания детей и их мам коровье молоко на козье, поскольку козье молоко не содержит высокоаллергенных белков коровьего молока. Козье молоко является диетическим продуктом питания, легко переваривается, по своему составу оно похоже на женское молоко. Его польза была известна человечеству еще в античные времена, и недаром, согласно легенде, великий Зевс был вскормлен молоком козы Амалтеи.

Однако цельное козье молоко бедно витаминами и железом, содержит много минералов, обладает высокой жирностью. Поэтому для питания младенцев оно обязательно должно быть адаптировано. Замечательные результаты отмечают врачи, наблюдающие детей, которые получают адаптированные смеси НЭННИ на основе натурального новозеландского козьего молока. Эти смеси подходят для вскармливания с рождения как здоровых детей, при отсутствии у мамы грудного молока, так и для вскармливания детей с аллергией. Малыши отлично прибавляют в весе и росте, им нравится натуральный, приятный вкус. Детям, склонным к запорам, врачи рекомендуют смеси НЭННИ с пребиотиками. Для детей старше 3-х лет и для мам подойдет сухое быстрорастворимое козье молоко Амалтея, обогащенное витаминами и микроэлементами.

Вкус козьего молока из Новой Зеландии приятен, ведь это самая чистая страна мира, где козы круглый год едят свежую зеленую траву.

Попробуйте и убедитесь, что профилактика аллергии может быть не только эффективной, но и вкусной!

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