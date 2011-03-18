ВОЗ призвала мир прекратить скупать йод

На онлайн-аукционе eBay цена упаковки с 14 таблетками йодида калия доходит до $540

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем твиттере призвала не принимать самостоятельно препараты йода в связи с авариями на японской атомной электростанции «Фукусима-1».

Поводом для такого призыва стал растущий спрос на таблетки йодида калия и другие препараты йода, из-за которого запасы этих лекарств на складах тихоокеанских и некоторых других стран практически исчерпались. Дело в том, что препараты йода применяются при выбросах радиоактивных изотопов этого элемента – обычный йод насыщает щитовидную железу, после чего она не накапливает канцерогенные радиоактивные изотопы. Для защиты от других источников излучения йод бесполезен.

Как сообщает PhysOrg, несмотря на сообщения о том, что опасные уровни радиоактивных выбросов регистрируются лишь в радиусе нескольких десятков километров вокруг АЭС, во многих странах на препараты йода возник ажиотажный спрос. Как сообщили крупнейшие американские поставщики этих лекарств NukePills.com и Anbex, их склады уже опустошены, при этом заказы продолжают поступать постоянно. На тихоокеанском побережье США йодные таблетки раскуплены во всех магазинах. На онлайн-аукционе eBay цена упаковки с 14 таблетками йодида калия доходит до $540. В азиатских странах начался массовый обмен смс-сообщениями и электронными письмами с советом принимать любые препараты йода, в том числе спиртовой раствор для наружного применения (его предлагают как наносить на кожу, так и употреблять внутрь). Из-за этого все запасы антисептического раствора были раскуплены.

Учитывая очевидную бессмысленность подобного ажиотажа, ВОЗ призвала людей прекратить употребление йода. В своем твиттере организация заявила «Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать йодные таблетки. Не занимайтесь самолечением!» и отдельно попросила не пить раствор йода для наружного применения. В сопутствующем бюллетене ВОЗ напомнила, что препараты йода имеют ряд противопоказаний, при этом защищая лишь от поражения радиоактивным йодом, но не другими элементами.

Йодсодержащие таблетки и питьевые растворы предназначены для восполнения дефицита этого элемента в бедных им регионах и для обеззараживания воды.