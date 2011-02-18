«Умная машина» появилась во владивостокском роддоме N1

Новая реанимационная система, установленная в роддоме N1 г. Владивостока, ежемесячно поможет выхаживать более 20 малышей.

Открытая реанимационная система, кювез и инфузомат поступили в роддом №1 г. Владивостока. Аппаратура предназначена для восстановления жизненно важных функций у новорожденных. Она полностью автоматизирована, при этом достаточно проста в обращении. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию и помогает первым маленьким пациентам. В случае резкого изменения состояния маленького пациента «умная машина» сообщает об этом с помощью звуковых сигналов. В систему включены аппарат для поддержки дыхания малыша, аппараты для дозированного введения медикаментов - инфузоматы, а также техника, следящая за дыханием, пульсом, температурой. По словам врачей, открытая реанимационная система ежемесячно помогает выхаживать более 20 малышей.

Новая техника появилась и в лаборатории роддома. Современный анализатор крови работает быстрее своего предшественника и позволяет получить результаты не через полтора часа, а через 10 минут, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.