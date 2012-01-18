Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Срок продления больничного листа будет сокращен в два раза
ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ZRPRESS. Минздравсоцразвития разработало проект приказа о внесении изменений в порядок выдачи «больничных»
Прошло всего полгода после утверждения новой формы бланка листка нетрудоспособности, а ведомство уже решило поменять некоторые прописанные в нём нормы.
«За время работы были выявлены недочёты, допущенные при работе над новой формой бланка», – пояснила начальник отдела правового обеспечения страхования на случай временной нетрудоспособности Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Ильюхина.
По существующим ранее нормам врач мог продлевать «больничный» до 30 дней. После этого решение об увеличении срока нетрудоспособности принимала врачебная комиссия (ВК). Закон об охране здоровья граждан сократил срок до 15 дней. Теперь эта норма будет прописана и в приказе о предоставлении «больничного». Такие образом, если пациенту не хватит двух недель для выздоровления, придётся проходить ВК.
Руководитель Службы помощи пациентам России Любовь Кравцова считает, что для пациентов это даже лучше: «Административный состав станет тщательнее следить за выдачей больничных листов. И срок продления будет выявляться объективнее, так как решение превращается в коллегиальное». А вот передачу ФСС единоличной проверки порядка выдачи, продления и оформления «больничных», Любовь Кравцова назвала не очень хорошим шагом. Ранее эти обязанности фонд делил с Росздравнадзором, и эксперт отметила, что нарушения выявляются лучше, когда контроль находится «в руках» нескольких ведомств.
Поправки приказа предусматривают также решение вопроса о допустимости исправления ошибочных записей лечащим врачом до трёх раз и упрощения правил заполнения бланков. В частности, предполагается отменить требование о том, что буквы не должны соприкасаться с границами ячеек. Записи, не умещающиеся в графу «место работы – наименование организации», наряду с длинными фамилиями, приводили к тому, что листок считался недействительным. По данным фонда, полученным после четырёх месяцев работы медучреждений с новыми бланками, из 14 млн листков нетрудоспособности 1,4 млн бланков было испорчено в процессе оформления.
Кроме того, ФСС разработал программу для впечатывания данных в листок нетрудоспособности. Её можно скачать на сайте фонда.
Об «электронных больничных» говорят с прошлого года. Заместитель главы Минздравсоцразвития Юрий Воронин считает, что врач должен быть освобождён от документарной работы: «Заполнять больничные листы будут специальные медицинские регистраторы. Таких работников легче обучить, а их работу легче автоматизировать». Программный продукт уже запущен в нескольких клиниках, и в этом году его планируют распространить по большинству поликлиник и больниц. Однако и тогда для заболевшего работника ничего не поменяется: получив заполненный больничный и поставив печать в регистратуре, он должен будет предъявить листок нетрудоспособности по месту работы, пишет Gudok.ru.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин