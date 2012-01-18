Срок продления больничного листа будет сокращен в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ZRPRESS. Минздравсоцразвития разработало проект приказа о внесении изменений в порядок выдачи «больничных»

Прошло всего полгода после утверждения новой формы бланка листка нетрудоспособности, а ведомство уже решило поменять некоторые прописанные в нём нормы.

«За время работы были выявлены недочёты, допущенные при работе над новой формой бланка», – пояснила начальник отдела правового обеспечения страхования на случай временной нетрудоспособности Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Ильюхина.

По существующим ранее нормам врач мог продлевать «больничный» до 30 дней. После этого решение об увеличении срока нетрудоспособности принимала врачебная комиссия (ВК). Закон об охране здоровья граждан сократил срок до 15 дней. Теперь эта норма будет прописана и в приказе о предоставлении «больничного». Такие образом, если пациенту не хватит двух недель для выздоровления, придётся проходить ВК.

Руководитель Службы помощи пациентам России Любовь Кравцова считает, что для пациентов это даже лучше: «Административный состав станет тщательнее следить за выдачей больничных листов. И срок продления будет выявляться объективнее, так как решение превращается в коллегиальное». А вот передачу ФСС единоличной проверки порядка выдачи, продления и оформления «больничных», Любовь Кравцова назвала не очень хорошим шагом. Ранее эти обязанности фонд делил с Росздравнадзором, и эксперт отметила, что нарушения выявляются лучше, когда контроль находится «в руках» нескольких ведомств.

Поправки приказа предусматривают также решение вопроса о допустимости исправления ошибочных записей лечащим врачом до трёх раз и упрощения правил заполнения бланков. В частности, предполагается отменить требование о том, что буквы не должны соприкасаться с границами ячеек. Записи, не умещающиеся в графу «место работы – наименование организации», наряду с длинными фамилиями, приводили к тому, что листок считался недействительным. По данным фонда, полученным после четырёх месяцев работы медучреждений с новыми бланками, из 14 млн листков нетрудоспособности 1,4 млн бланков было испорчено в процессе оформления.

Кроме того, ФСС разработал программу для впечатывания данных в листок нетрудоспособности. Её можно скачать на сайте фонда.

Об «электронных больничных» говорят с прошлого года. Заместитель главы Минздравсоцразвития Юрий Воронин считает, что врач должен быть освобождён от документарной работы: «Заполнять больничные листы будут специальные медицинские регистраторы. Таких работников легче обучить, а их работу легче автоматизировать». Программный продукт уже запущен в нескольких клиниках, и в этом году его планируют распространить по большинству поликлиник и больниц. Однако и тогда для заболевшего работника ничего не поменяется: получив заполненный больничный и поставив печать в регистратуре, он должен будет предъявить листок нетрудоспособности по месту работы, пишет Gudok.ru.