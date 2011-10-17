Персонализированная медицина в России пока не приветствуется

Унылая пора, очей очарованье! – писал об осени знаменитый Александр Сергеевич. Современному обществу до лирики далеко. Пришла осень, а это значит перепады температуры, отсутствие отопления, очередная волна гриппа. А значит, пора запасаться аэрозолями, покупать пастилки и леденцы от кашля. Так уж сложилось, что российский народ, заболев, скорее обратится к знахарке, чем запишется на прием к терапевту.

Конечно, самолечением россияне занимаются не из прихоти и даже не от хорошей жизни. В наших мозгах последние лет двадцать закрепился стереотип: пойдем в поликлинику – потеряем деньги, время, нервы, здоровье. Расскажу про свой опыт. На протяжении нескольких лет мне довелось наблюдать за процессом лечения сына моей подруги. Мальчик начиная с подросткового возраста постоянно жаловался на жуткие головные боли. Подруга вместе с сыном оббила пороги большинства медицинских учреждений, потратила десятки тысяч рублей на обследования, на дорогущие лекарства. Лучше не становилось. Врачи тем временем разводили руками и на ухо советовали прибегнуть к нетрадиционной медицине. Удивительно, как только вытерпел подросток гневную тираду от гомеопата, который убеждал его, что все боли он себе навыдумывал. Мальчику не хватает заботы, уделите ему внимания, посоветовал целитель ошарашенной маме. Подруга уже чуть было не дошла до гадалки, где сына наверняка бы ждал обряд экзорцизма, но об ее стенаниях узнал компетентный нейрохирург. Он настоял на снимке черепа (за эти годы ни один врач не додумался его сделать), на котором увидел опухоль на полголовы. Операцию сделали, но сразу предупредили, что на успех надеяться не стоит. Время-то потеряно.

После такой истории уже не кажутся удивительными последние исследования, которые были представлены директором Института экономики здравоохранения Ларисой ПОПОВИЧ на третьем семинаре Клуба региональной журналистики. Россия опять на первом месте, и радоваться тут нечему. Вместе с африканскими странами мы занимаем верхние позиции по показателям смертности от диабета и от неинфекционных, онкологических, сердечнососудистых заболеваний. Опережаем Японию, Францию, США и Германию по уровню смертности от травматизма. И, к сожалению, продолжаем лидировать по количеству суицидов и количеству употребляемого алкоголя.

Тем временем весь мир переходит на . Зарубежные исследователи давно поняли, что одна таблетка по-разному воздействует на пациента. Только в США ежегодно погибают 106 000 человек от развития побочных эффектов правильно выписанных лекарств. В скором времени лечение будет строиться исходя из генотипа каждого пациента. Зашел в аптеку, назвал свой генотип, фармацевт подобрал индивидуальное лекарство. Не случайно, что пациентоцентризм (все для человека) сейчас является важнейшей парадигмой современной медицины. Ставя на верхнюю полку ценностей здоровье нации, зарубежные страны увеличивают финансирование. К 2017 году пресловутые США планируют тратить 20% ВВП на здравоохранение, и это при том, что уже сейчас они тратят 105% ВВП Российской Федерации!

Оглядываясь на наши реалии, сразу напрашивается ненаучный вывод – мы лидируем в отрицательных рейтингах не только из-за системы здравоохранения, которая давно изжила себя. До того времени, пока здоровье нации не станет приоритетным для правительства (только 5,4% ВВП тратится на здравоохранение) и для каждого человека в отдельности, пока профессия врача не станет престижной и высокооплачиваемой, пока стоимость лекарств не будет пугать нас своими нулями, мы будем наблюдать, как постепенно погибает Россия. Будем уповать на то, что изобретут доступную по цене таблетку от всех болезней.