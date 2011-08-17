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Плавать после еды опасно для жизни
17 Августа 2011, 19:54 | Дальний Восток
Профессор Питер Ванезис из Университета Лондона предупреждает, что купаться в реке, море, бассейне и даже в ванне после еды опасно, даже если обед не включал в себя алкогольные напитки.
Согласно его исследованию, с которым можно ознакомиться в журнале плавание с большей долей вероятности может стать последним, если после еды прошло менее 3 часов, пишет портал Kedem.
Риск особенно высок в первые 20 минут после еды. Это обусловлено тем, что кровь приливает к желудку и кишечнику, а кровоснабжение кислородом мозга и мышц конечностей сокращается.
При нахождении в воде это может привести к потере сознания, пишет "Росбалт".
Автор: ИА "Росбалт"
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