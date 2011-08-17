Плавать после еды опасно для жизни

Профессор Питер Ванезис из Университета Лондона предупреждает, что купаться в реке, море, бассейне и даже в ванне после еды опасно, даже если обед не включал в себя алкогольные напитки.

Согласно его исследованию, с которым можно ознакомиться в журнале плавание с большей долей вероятности может стать последним, если после еды прошло менее 3 часов, пишет портал Kedem.

Риск особенно высок в первые 20 минут после еды. Это обусловлено тем, что кровь приливает к желудку и кишечнику, а кровоснабжение кислородом мозга и мышц конечностей сокращается.

При нахождении в воде это может привести к потере сознания, пишет "Росбалт".