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Иммунитет к борьбе готов?
Если у врача появились сомнения в том, что ваша иммунная система функционирует по всем правилам и без перебоев, он рекомендует вам провести исследование иммунного статуса.
О нарушениях в иммунной системе могут сигнализировать тяжелое течение инфекционных болезней, наличие хронических или часто рецидивирующих инфекционных заболеваний, очагов хронического воспаления, а также заболевания соединительной ткани, определённые патологии беременности, аутоиммунные процессы и т. д. Оценка иммунного статуса позволяет уточнить диагноз и определиться с тактикой лечения.
Чаще всего материалом для исследования служит венозная кровь. Забор крови производится лишь при отсутствии острых воспалительных заболеваний (при хронических заболеваниях - в стадии ремиссии). Иногда возникает потребность дополнительно исследовать местный иммунитет слизистых оболочек или провести кожные пробы с аллергенами. Тест может быть детальным или скрининговым (ускоренным). Если есть подозрение на онкологические заболевания, тогда исследование иммунного статуса проводят в комплексе с другими процедурами, например, биопсией.
Иммунный статус - это комплексный показатель: здесь оценивается работа иммунной системы на гуморальном и клеточном уровне.
Гуморальная иммунная система отвечает за борьбу с возбудителями бактериальных и вирусных инфекций в первое же время их проникновения в организм (речь идёт о внеклеточных возбудителях). Реакции гуморального иммунитета в итоге происходят в сыворотке крови и обеспечиваются В-лимфоцитами.
Клеточное звено иммунного статуса особенно эффективно против грибов, паразитов, внутриклеточных инфекций, раковых клеток. Его защитные реакции происходят в клетках лимфоидной системы и обеспечиваются Т-лимфоцитами.
Нарушения иммунного статуса влекут за собой опасность возникновения широкого круга заболеваний: инфекционных процессов, аллергических реакций, опухолей, аутоиммунных расстройств и других. Вот почему так важна своевременная диагностика иммунной системы.
Виды нарушений иммунного статуса:
- Недостаточность иммунной системы или иммунодефицит (развивается в результате сниженного количества компонентов иммунной системы или их недостаточной активности).
- Гиперреактивность иммунной системы (избыточная активность, которая может привести к тяжелому течению вызвавшего ее заболевания).
- Аутоиммунные реакции (иммунная система атакует собственные ткани).
При отклонениях в работе иммунной системы могут быть назначены иммунотропные препараты, такие как иммуностимуляторы, иммуномодуляторы или иммуносупрессоры. Также может проводиться заместительная терапия с помощью введения иммунных сывороток, иммуноглобулинов, лейкоцитарной массы или препаратов интерферонов.
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