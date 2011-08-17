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Лечимся на даче: просто и с удовольствием
Многие на все лето оставляют город и переезжают на дачу или в деревню. И помимо выращивания там картошки, огурцов, моркови и прочих продуктов питания, не забывают о растениях, особенно полезных для поддержания здоровья и молодости. Рассмотрим те из них, что не потребуют специальных знаний по агротехнике и прекрасно чувствуют себя в нашем климате.
Обычный набор дачника: китайский лимонник, родиола розовая (золотой корень), шиповник, бадан, душица, календула и некоторые другие растения, обладающие целебными эффектами.
К примеру, из плодов китайского лимонника можно делать настойку на водке. Это очень просто: засыпать ягодами банку и залить качественной водкой, поставив в темное место на неделю. Точно так же делается настойка из корней родиолы розовой. И ту, и другую настойку пьют по 1 чайной ложке по утрам, добавляя в чай, для улучшения общего самочувствия, повышения бодрости и настроения. Хотя эти растения традиционно используются для повышения давления, замечено, что даже когда оно бывает повышено, то приходит в норму.
Это растения – адаптогены. Они неспроста так называются – помогают человеку адаптироваться к разным неблагоприятным факторам, в том числе и повышению артериального давления, если принимаются в небольших количествах. Но, конечно, гипертоники перед их употреблением сначала должны проконсультироваться с врачом.
Из цветков календулы можно сделать целебное масло, помогающее при раздражении кожи, порезах, ссадинах, которые так легко получить, работая на грядках. Это тоже очень просто: набить плотно цветками пол-литровую банку и залить подсолнечным маслом. Закрыть крышкой и накрыть черным полиэтиленовым пакетом. Без света цветы все целебные вещества будут отдавать в масло.
А из лепестков чайной розы, садового шиповника тоже делают масло, только с основой на оливковом. Это замечательное средство от возрастной сухости и дискомфорта слизистых оболочек, что мучают наших женщин. Пользуйтесь этим маслом, и никаких дорогих свечей не понадобится.
Умываться на даче лучше не простой водой, а настоем листьев липы, чистотела, цветков той же календулы, добавив еще кусочки огурца, кабачков. Чередовать это с молочной сывороткой. От таких лосьонов кожа всегда выглядит свежо и молодо.
Если рядом лес да сосны, соберите сосновую пыльцу - милое дело. Ее нужно осторожно стряхнуть с дерева в пакет. И дальше добавлять эту пыльцу в мед (1 чайная ложка пыльцы на 1-2 столовых ложки меда). Таким образом получается первейшее средство на зиму от простуды и бронхитов. Если заметите сосновую живицу, снимите кусочек. Добавьте мед и сливочное масло в равных пропорциях, и – готова мазь от ожогов, нарывов, фурункулов и прочих кожных напастей.
Рядом с дачей болото - должен быть сабельник. У него длинные, как сабля, стебли, а цветет мелкими голубенькими цветочками. Из этих стеблей обычно делают настойку. Сабельник – прекрасное средство от болей в суставах. Примочки из настойки на больные места – эффективное средство от боли. Еще одно любимое растение – солодка. По общеукрепляющим свойствам - это наш российский женьшень. Но солодка ведь еще прекрасно помогает при болезнях печени и желчного пузыря, да и просто работает как очищающее организм средство. Ее заваривают и пьют как чай.
Если уж быть последовательным, то лечиться на даче нужно не одними травами. Обязательно делайте гимнастику, в жаркие дни обливайтесь холодной водой, в прохладные – делайте обтирания. Неплохо соорудить перекладину и подтягиваться на ней, чтобы поддерживать здоровье позвоночника. Кроме всего этого, постарайтесь не есть жирного и жареного. Больше налегайте на кисло-молочные продукты и овощи. Ведь лето - время для поправки здоровья.
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