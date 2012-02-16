Россияне едят рыбы больше нормы Минсоцздравразвития РФ

16 февраля, ZRPRESS. Росстат опубликовал электронную версию сборника «Социальное положение и уровень жизни населения России» - 2011 год. По данным ведомства, за период с 2005-го по 2010 год потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах выросло с 17 кг до 21 кг в среднем на члена домашнего хозяйства.

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что в 2011 годку среднедушевое потребление рыбопродуктов в России достигло - 22 кг. Рекомендуемая Минсоцздравразвитием РФ норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 18-20 кг, сообщает ИА Nord-News.

«Золотой Рог».