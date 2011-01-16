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Гармония - основа здоровья
В человеческом организме постоянно работают противоборствующие, противоположные по своему действию силы.
Так, при кровообращении артерии высасывают, вены - всасывают. Это кислоты и щелочи, которые взаимно нейтрализуют друг друга. Это тепло и холод, вдох и выдох, это работа правого и левого полушарий мозга. От того, как уравновешены эти противоположности, зависит здоровье человека. Особенно опасно нарушение кислотно-щелочного баланса и баланса между вводом в организм питательных веществ и выводом продуктов распада. Как только один из процессов начинает преобладать над другим (преобладание кислоты над щелочью и наоборот, преобладание вводимых веществ над выводимыми и наоборот) - начинается болезнь.
Между тем организм сам постоянно стремится к гармоничному равновесию всех своих составляющих. Надо только ему в этом помочь. Есть много способов сделать это, например, кфс Кольцовой, но сегодня мы расскажем самых простых.
Я давно обратил внимание на тот факт, что практически во всех религиях существует один общий жест - складывание ладоней перед грудью, и задумался: не имеет ли этот жест какого-либо физиологического обоснования? Оказалось, имеет. Когда человек складывает ладони перед грудью, все жидкости в его организме, в том и кровь, нормализуются и уравновешиваются. Уравновешиваются состав крови, равномерность ее циркуляции и кровяное давление. Измерив давление до и после выполнения этого жеста, можно убедиться, что во второй раз давление приблизится к норме по сравнению с первым измерением.
Кроме того, складывание ладоней позволяет человеку усилить свои Целительные Силы и дать целительную энергию самому себе. Свойство ладоней исцелять используется в йоге. Йог с помощью специальных упражнений накапливает в ладонях целительную силу, затем, прикладывая ладонь к больному органу исцеляемого, направляет прану, или жизненную энергию, в этот орган, и больному становится легче.
Упражнение "Смыкание ступней и ладоней"
Усилить способность организма самостоятельно приводить себя в норму и гармонизировать разрушительные и созидательные силы мы можем, смыкая одновременно ладони и ступни.
Исходное положение: лечь на спину, на твердую ровную поверхность, подложив под шею небольшой валик или скрученное полотенце.
Сложить руки ладонями перед грудью, а ноги развести в стороны, согнуть в коленях, не отрывая от поверхности, на которой вы лежите, и плотно сомкнуть ступни друг с другом. В этом положении нужно оставаться 10- 15 минут.
Это упражнение поистине помогает прийти в равновесие всем силам духа и тела. При его выполнении все противоположные силы организма, все противоборствующие начала в первый момент как бы схлестываются, приходят в движение, в противоборство, вступают в борьбу за власть. Поднимаются некие волны в организме - как от столкновения предметов. Но проходит несколько мгновений, волны успокаиваются, и воцаряется штиль, возвращается ровное состояние организма - противоборствующие силы, схлестнувшись, уравновесили друг друга и успокоились. В результате нормализуется состояние водной среды организма, координируются функции мышц, нервов, кровеносных сосудов, налаживается нормальное кровообращение.
(По материалам книги "Система здоровья Кацудзо Ниши".)
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