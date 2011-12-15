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Медицинский туризм пошел в рост

15 Декабря 2011, 00:44 | Дальний Восток

Перед летним туристическим сезоном крупнейшие игроки мирового медицинского туризма заявили о своих программах на втором Московском конгрессе и выставке по медицинскому туризму. Здесь была представлена информация о медицинском потенциале Сингапура, Кореи, Крыма, Турции, Испании, Израиля, Венгрии и других стран. В мероприятии приняли участие представители крупнейших туроператоров России, по словам которых медицинские и оздоровительные программы являются отличным катализатором продаж по различным направлениям в течение всего сезона.

Количество компаний, участвовавших в конгрессе, выросло за год сразу на 120% – 183 против 83 в 2010-м. Рост числа посетителей выставки более чем на 30% свидетельствует об огромном интересе потребительского рынка России к оздоровительному туризму.

Елена ГАРВАРДТ, компания NeXeN, организатор MHTC-2011, считает, что сегодня многие государства определили политику продвижения национальной медицины, делая ставку на пациентов из России и СНГ. Мурат КЕЗЕ, член Совета правительства Анкары (Турция), заявил о том, что Анкара может стать мировой столицей медицины. По его словам, в 2010 году показатели медицинского туризма в Турции выросли более чем в 10 раз. Александр ЛИЕВ, первый заместитель министра курортов и туризма Автономной Республики Крым считает, что медицинский туризм является наиболее перспективным для инвестирования в Крыму.

«Лечиться за границу россияне отправляются, прежде всего, чтобы решить сложные проблемы со здоровьем. И, как это ни парадоксально, это нередко обходится им дешевле, чем дома, – говорит Надежда МАНЬШИНА, заместитель генерального директора НП «Санкуртур». Анил К. МАИНИ, президент Apollo Group of Hospitals (Индия) отмечает, что его страна, где стоимость лечения на 50% ниже, чем в других странах, готова принимать туристов из России.

Чха Сан ХЕП, директор ММЦ «Чхонсим» (Южная Корея), объяснил, что зачастую россиянам дешевле лечиться в Корее. Так, по его данным, поток пациентов с Дальнего Востока стремительно растет. Клара ЯП, глава группы по развитию здравоохранения Singapore Tourism Board (Сингапур), напомнила, что, по оценкам ВОЗ, сингапурская система здравоохранения признана лучшей в Азии и занимает четвертое место в мире. И с каждым годом в Сингапур приезжает все больше российских пациентов.

Автор: По сообщениям информагентств
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