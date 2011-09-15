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Впервые в России и в мире проведена уникальная операция на сердце
Впервые в мире в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н. И. Пирогова была проведена операция по удалению миксомы из правого предсердия на открытом работающем сердце без искусственного кровообращения
Уникальная операция была проведена академиком РАМН Ю.Л. Шевченко и бригадой кардиохирургов НМХЦ им. Н. И. Пирогова.
Миксомы сердца составляют более 50% доброкачественных новообразований сердца. Основная их локализация – левое предсердие. Правые отделы поражаются чрезвычайно редко. В большинстве наблюдений миксомы растут медленно, а клиническая картина, характерная для митрального стеноза, как правило, проявляется только при достижении опухолью больших размеров и развитии окклюзии митрального отверстия; артериальной эмболии фрагментами опухоли.
Хирургическое лечение миксом начато в 1954 г. В нашей стране первая операция по удалению миксомы сердца была выполнена в 1962 году. Хирургическое вмешательство при данной патологии сердца всегда выполнялось в условиях искусственного кровообращения.
Академику РАМН Ю.Л.Шевченко и бригаде специалистов Пироговского Центра впервые в мире удалось выполнить подобное вмешательство пациентке 75 лет на открытом сердце в условиях окклюзионной остановки общего кровообращения.
Необходимость данного метода определили возникшие технические трудности при удалении большой миксомы из правого предсердия, связанные с невозможностью подключить аппарат искусственного кровообращения из-за опасности разрушения (фрагментации) последней и развития фатального осложнения – эмболии легочной артерии. Единственным возможным методом спасения больной была операция в условиях кратковременной остановки кровообращения.
Техника вмешательства потребовала четкой организации взаимодействия всех участников операции: анестезиолога, хирурга, медицинской сестры и других. Время остановки кровообращения составило 3 минуты.
Данная технология известна давно и применялась когда не были разработаны операции в условиях искусственного кровообращения.
У академика РАМН Ю.Л. Шевченко имеется большой опыт подобных вмешательств: при врожденных пороках сердца (дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки), инородных телах полостей сердца (осколки, пули, катетеры, инфицированные электроды и другие).
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