www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Впервые в России и в мире проведена уникальная операция на сердце

15 Сентября 2011, 18:49 | Дальний Восток

Впервые в мире в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н. И. Пирогова была проведена операция по удалению миксомы из правого предсердия на открытом работающем сердце без искусственного кровообращения

Уникальная операция была проведена академиком РАМН Ю.Л. Шевченко и бригадой кардиохирургов НМХЦ им. Н. И. Пирогова.

Миксомы сердца составляют более 50% доброкачественных новообразований сердца. Основная их локализация – левое предсердие. Правые отделы поражаются чрезвычайно редко. В большинстве наблюдений миксомы растут медленно, а клиническая картина, характерная для митрального стеноза, как правило, проявляется только при достижении опухолью больших размеров и развитии окклюзии митрального отверстия; артериальной эмболии фрагментами опухоли.

Хирургическое лечение миксом начато в 1954 г. В нашей стране первая операция по удалению миксомы сердца была выполнена в 1962 году. Хирургическое вмешательство при данной патологии сердца всегда выполнялось в условиях искусственного кровообращения.

Академику РАМН Ю.Л.Шевченко и бригаде специалистов Пироговского Центра впервые в мире удалось выполнить подобное вмешательство пациентке 75 лет на открытом сердце в условиях окклюзионной остановки общего кровообращения.

Необходимость данного метода определили возникшие технические трудности при удалении большой миксомы из правого предсердия, связанные с невозможностью подключить аппарат искусственного кровообращения из-за опасности разрушения (фрагментации) последней и развития фатального осложнения – эмболии легочной артерии. Единственным возможным методом спасения больной была операция в условиях кратковременной остановки кровообращения.

Техника вмешательства потребовала четкой организации взаимодействия всех участников операции: анестезиолога, хирурга, медицинской сестры и других. Время остановки кровообращения составило 3 минуты.

Данная технология известна давно и применялась когда не были разработаны операции в условиях искусственного кровообращения.

У академика РАМН Ю.Л. Шевченко имеется большой опыт подобных вмешательств: при врожденных пороках сердца (дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки), инородных телах полостей сердца (осколки, пули, катетеры, инфицированные электроды и другие).

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru