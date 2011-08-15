Антибиотики не помогут?

Вспышка кишечной инфекции в Европе выявила кризис, о котором медики говорят уже много лет: новых антибиотиков нет, а старые уже не работают. Микробы быстро приобретают устойчивость к препаратам, и в России эта проблема стоит особенно остро.

ОТКУДА БЕРУТСЯ СУПЕРБАКТЕРИИ

По результатам вспышки EHEC европейские медики приняли рекомендации, суть которых в том, что большая часть пациентов выздоровеет сама, еще части нужно симптоматическое лечение, а самым запущенным можно выписывать два типа антибиотиков, «предположительно» не усиливающих выброс токсинов и не приводящих к летальному исходу.

Собственно, эти рекомендации означают одно: человечество изобретает антибиотики медленнее, чем набирают силу устойчивые штаммы бактерий. И дело не в конкретной вспышке кишечной инфекции, которая очевидно сойдет на нет сама собой (как было, например, с другим штаммом той же кишечной палочки - NDM-1, еще в прошлом году пугавшим весь мир). Дело в том, что эта вспышка выявила кризис в фармацевтике, который уже давно обсуждается в узких кругах, а теперь стал достоянием общественности: старые антибиотики постепенно перестают действовать, а новых появляется все меньше, и стоят они всё дороже.

Устойчивые супербактерии сейчас появляются не в результате естественной борьбы за существование, а из-за того, что человечество неразумно использует это чудесное оружие - антибиотики.

Во-первых, их широко применяют в ветеринарии: одна скотинка заболела, а лечат весь коровник. Сейчас, впрочем, в большинстве стран не принято давать животным препараты, предназначенные для человека, но в обиходе множество веществ, которые очень похожи по составу и, значит, вырабатывают устойчивость не хуже «человеческих» медикаментов.

Во-вторых, собственно лечение антибиотиками практикуется настолько масштабно, что даже удивительно, как еще не все бактерии стали к ним нечувствительны.

В-третьих, самые страшные бактерии выводятся как раз в больницах, потому что именно там их наиболее интенсивно «дрессируют». Есть даже термин - госпитальная суперинфекция. В России, в отличие от стран Запада, эту информацию принято замалчивать. «В нашей стране официальная статистика не соответствует действительности, - говорит Роман КОЗЛОВ, директор НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской медакадемии. - Всегда считалось, что если в больнице много госпитальных инфекций, это плохо. Поэтому их скрывают. Но если подумать, то те больницы, где знают, какие возбудители у них циркулируют, наоборот, молодцы».

Какие выводы могут сделать для себя пациенты? Если вас выписывают из больницы на третий день после операции, не спешите ругать врачей: они заботятся о вашем благе - чтобы вы не подцепили больничную инфекцию.

АНТИБИОТИКИ - НЕ АСПИРИН!

В 2001 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) издала «Глобальную стратегию по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам», а в нынешнем году посвятила этой теме традиционный Всемирный день здоровья. Кроме того, 22 страны, по данным ВОЗ, ввели собственные программы.

«Пути сдерживания известны давно, - говорит Роман Козлов, - Как ни тривиально, главное здесь - образование. Нужно объяснять населению, что использовать антибиотики самостоятельно не следует, а врачам - что антибиотики - это очень серьезные препараты, это не аспирин».

Франция еще в 2002 г. объявила кампанию «Антибиотики не принимают автоматически». По телевизору крутили разъясняющие ролики, а врачи старались отправлять пациентов в лабораторию, чтобы определить, какой микроб вызвал болезнь и подобрать наиболее действенное средство.

Но эти меры сразу вошли в противоречие с системой здравоохранения, где врач получает деньги в зависимости от количества пролеченных пациентов. Понятно, что ему выгоднее один раз выписать антибиотик широкого спектра действия и принимать новых больных, чем три дня ждать результатов анализов и принимать пациента вторично. Да и сам больной хочет, чтобы его вылечили сразу. Тем не менее кампания удалась: врачи стали выписывать существенно меньше антибиотиков - на 26,5%.

Кстати, эта проблема - немедленного назначения антибиотиков без лабораторного исследования - и в России одна из главных. «Я долго работал с медиками и знаю, что там подход утилитарный: «Зачем мне изучать этого микроба? Дам антибиотик широкого спектра и задавлю болезнь!» И не понимают, что это дает сиюминутный выигрыш, но мы таким образом выращиваем пул устойчивых бактерий, и в будущем проблемы вырастают многократно», - говорит микробиолог Искандер БАЙРАМОВ.

«Я не могу подождать два-три дня, а только потом назначить лечение, - говорит врач одной из инфекционных больниц Москвы, пожелавший остаться неназванным. - Безусловно, диагностику мы делаем, но на нее ориентируемся в дальнейшем. Есть возможность сократить этот срок методом полимеразной цепной реакции и получить результаты уже к вечеру. Но это все денежноёмкие средства. Мы ими не пользуемся».

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СОПРОТИВЛЕНИЯ

«То, что происходит в нашей стране, вычеркивает ее из списка цивилизованных, ведь у нас любой может купить антибиотик в аптеке без рецепта. Попробуйте сделать то же самое где-нибудь на Западе!» - возмущается профессор Козлов.

Официально антимикробные препараты не относятся к классу безрецептурных и формально за их свободную продажу можно наказать любую аптеку, которая этим занимается. Но у нас легкомысленное отношение к этим феноменальным препаратам, причем не только у населения, но и у фармацевтов. А результат налицо: в России самые устойчивые к антибиотикам бактерии.

Вот цифры из свежей монографии доцента Дальневосточного государственного медицинского университета Сергея ДЬЯЧЕНКО: устойчивость к макролидам на Дальнем Востоке в три, а к доксициклину - в пять раз выше, чем, например, в Нидерландах. И так у нас по всей стране и по всем еще работающим антибиотикам. Вообще, читать научные статьи на эту тему - все равно что читать триллер: и бесконтрольное применение, и употребление просроченных препаратов, и древнее оборудование в лабораториях, и неизвестные штаммы в стационарах, и хаотические схемы употребления.

«Чтобы не возникало резистентных штаммов, нужны адекватные дозы, - говорит врач красноярской поликлиники Екатерина ШИШАЦКАЯ, более известная своей научной деятельностью в микробиологии, за которую в 2010 г. получила премию Президента РФ. - Антибиотик нужно употреблять столько, сколько назначили - ни в коем случае не меньше. Антибиотикорезистентность решается дозами».

Ещё одна проблема - нехватка денег, и как результат - скудное назначение так называемых антибиотиков резерва - редко употребляемых, приберегаемых на крайний случай и потому обычно дорогих. Если амбулаторного больного врач еще может спросить: «Вы в состоянии себе это позволить? Тогда я выписываю», то в стационаре он не имеет права выписать то, чего нет в наличии, и послать родственников в аптеку (хотя в реальности часто так и происходит).

Еще хуже делает положение закон о госзакупках ФЗ-94. По этому закону основным критерием выбора является цена. То есть если есть два препарата с одной формулой, но разной цены, то покупается дешевый. А если он дженерик? Тот же Козлов рассказывает, как они сравнивали дженерики азитромицина и оригинал - оказалось, что первые не соответствовали стандартам: там просто было меньше вещества. Но купят именно их, потому что - закон.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Итак, ситуация в России острее, чем в странах золотого миллиарда, но и там проблема очень серьезная: бактерии границ не знают, и устойчивость к антибиотикам - головная боль медиков всего мира. На Западе эта проблема приобрела неожиданный поворот: все меньше компаний разрабатывает новые антимикробные препараты. Число регистрируемых антибиотиков с 1980-х годов сократилось втрое: сейчас на рынок выходит примерно одно принципиально новое лекарство в год.

«Раньше считалось, что антибиотики гораздо дешевле в разработке, чем другие препараты, - говорит Дэвид ШЛЕС, президент компании Anti-Infectives Consulting, консультирующей мировых производителей антибиотиков, - теперь уже нет. Если учитывать стоимость всех неудавшихся вариантов, то цена продукта от первых опытов до появления на рынке колеблется от $800 млн до $1, 2 млрд».

Получается, что инвестировать в антибиотики заведомо невыгодно. Новый препарат мало того что здорово лечит и не требует повторных курсов - его к тому же еще и придерживают, чтобы он как можно дольше оставался в рабочем состоянии, то есть чтобы не появлялись устойчивые к нему штаммы. Такой вот парадокс, но специалисты полагают, что сейчас эту нишу на рынке должны занять небольшие фирмы.

Отечественная фарминдустрия здесь уже лет двадцать ничего не показывает, предпочитая выпускать пенициллины и лицензионные продукты. Но у нас есть замечательное средство, которым практически не пользуются в мире, но все о нём знают, - это бактериофаги, вирусы бактерий. Дэвид Шлес подтвердил, что они действительно являются адекватной альтернативой. Линейка фагов вполне сертифицирована, препараты это дешевые и саморазмножающиеся. Они особенно хороши для профилактики, в том числе таких инфекционных вспышек, как в Германии. «Теоретически такое возможно, - говорит Ольга ДАРБЕЕВА, заведующая лабораторией бактериофагов НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича. - Мы давно используем coli-фаг для лечения coli-инфекции. У нас зарегистрированы препараты, coli-фаги, природа которых предполагает возможность адаптировать их к любым вариантам бактериальных штаммов».

По материалам журнала «Русский репортёр».