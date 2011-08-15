Зарядка на пляже

Не успели похудеть к отпуску? Не расстраивайтесь! При активном поведении на пляже избавиться от лишних килограммов вполне реально.

Главное правило - больше плавать и гулять по воде. Всем известно о положительном влиянии водной среды на кожу и мышечный тонус. Плавайте по 10-15 минут раза три в день, и вы похудеете наверняка. Только плавать надо по-настоящему (не на матрасе!), и если вы будете лежать неподвижно на поверхности воды - это тоже не считается!

Если ваши мышцы совсем отвыкли от физической нагрузки, рекомендуется прогулка в воде по щиколотку. Если же для вас это слишком лёгкое упражнение, пройдитесь по колено в воде, время от времени заходя в глубину до половины бедер. Эти несложные действия дают прекрасный жиросжигающий эффект, улучшают кровообращение и служат профилактикой варикозного расширения вен. 30-минутная прогулка по воде сразу может дать видимый результат.

В часы высокой солнечной активности, находясь под тентом, делайте гимнастику.

Приседаем

Встать ровно, ноги на ширине плеч. Теперь, держа спину ровной, вытягивайте руки вперед и приседайте. При этом тренируются все бедренные мышцы, ягодичные и поясничные. Присев, попробуйте на 5 счетов задержаться. Смотрите прямо перед собой, сводить колени не нужно. Если у вас не получается подняться не сводя колени, попробуйте приседать не так низко. Упражнение повторяется 10-20 раз.

Поднимаем ногу в сторону

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина прямая, можно опереться на что-нибудь (например, на спинку шезлонга). Поднимите одну ногу и отведите ее в сторону. При этом в колене нога не сгибается, поясница не прогибается, корпус прямой. Возвращайтесь в исходное положение. В этом упражнении работают внешние мышцы ягодиц и бедра. Теперь поднимаем другую ногу. Упражнение повторяется раз по 10-40 для каждой ноги.

Делаем выпады назад

Встать ровно, поставить ноги вместе, руки на пояс, спину прямо. Затем сделайте шаг одной ногой назад, а другую согните настолько, чтобы колено первой могло коснуться песка. Не нужно при этом сутулиться и опускать голову. Этим упражнением тренируются передние мышцы ягодиц и бедер. Вернувшись в исходное положение, повторите движения для другой ноги. Не торопясь выполните 10-30 выпадов для каждой ноги.

Отжимаемся

Опираясь руками на край шезлонга, отжимайтесь (на вдохе опускаетесь, на выдохе поднимаетесь). При этом тело должно быть натянутым как струна от пяток до макушки, голову не опускать, смотреть перед собой, живот втянуть, в коленях ноги не сгибать. В упражнениях работают мышцы плеч, груди и пресса. Повторить 10-20 раз с перерывами.

Поднимаем-опускаем таз

Лёжа на спине, согните в коленях ноги, а руки вытяните вдоль тела. Обопритесь на ступни и теперь, напрягая живот и ягодицы, поднимайте таз (настолько высоко, насколько можете) и задержитесь в этом положении на 5-10 счетов. После опустите таз. В этом упражнении тренируются ягодичные мышцы. Медленно повторить 30-40 раз.

Тянемся за руками

Лёжа на спине, руки вытяните вдоль тела, ноги в коленях согните и ступни поставьте на землю. Потянитесь на вдохе руками вперед. При этом оторвите лопатки и плечи от земли, голову держите прямо, смотрите вперед. Опуститесь на выдохе. Вы должны почувствовать легкое жжение в области живота. Упражнение повторяют в медленном темпе более 20 раз.

Поднимаем ноги

Лёжа на спине и опираясь на локти, приподнимитесь и согните в коленях ноги. Далее поднимите согнутые ноги, выпрямите и медленно опустите их. При этом в нижней части живота чувствуется легкое жжение. Делать медленно более 15 раз.

Выполняем скручивание

Лёжа на спине, выпрямите ноги и поместите руки за голову. Приподняв корпус, поднимите ноги и сгибайте их поочередно. При этом поворачивайте корпус, направляя правый локоть к левому колену, а левый - к правому. Упражнение задействует все мышцы живота. Его выполняют в удобном темпе 10-30 раз.

Делаем обратные отжимания

Встав спиной к шезлонгу и руками опираясь на него, присядьте. При этом вы должны обеспечить угол сгиба коленей около 90 градусов. Если необходимо, подойдите к шезлонгу ближе или отойдите дальше от него. Ваши ладони находятся на ширине плеч. Если расстояние будет меньше, то выполнение упражнения будет сложнее. Не сутультесь и отжимайтесь. При этом тренируются трицепсы (мышцы задней поверхности рук) и мышцы плеч. Выполняйте 10-20 раз.

Имитируем лодочку

Лёжа на животе, выпрямите ноги и вытяните руки. Одновременно поднимайте ноги и руки, стараясь оторвать от земли бедра и грудь. Задержитесь на 5-10 счетов в верхней точке. При этом в спине чувствуется напряжение. Затем опускаетесь в исходное положение и расслабляетесь. В упражнении работают ягодичные и спинные мышцы. Его повторяют медленно от 10 до 30 раз.

Греясь на солнышке, тоже можно подкачать мышцы, не привлекая всеобщего внимания. Никто и не заметит! Запомните: каждое движение на пляже может быть упражнением и, наоборот, упражнение может выглядеть естественным движением.

Упражнения для рук

- Лёжа на спине, руки вытяните вдоль тела, ладони поверните вниз. Сильно нажимайте каждым пальцем руки на подстилку. Таким образом вы укрепляете пальцы и руки.

- Повороты кистей рук. Лёжа на спине, раскиньте руки в стороны, ладонями вниз. Мышцы расслабьте. Стиснув пальцы в кулак, поверните ладони вверх и напрягите мышцы, одновременно делая вдох. Потом поверните ладони вниз, расслабьте мышцы и сделайте выдох. Повторите упражнение 15 раз, затем вытяните руки вдоль тела, мышцы расслабьте и отдохните немного.

- Оставаясь в той же позиции на спине, согните руки в локтях и положите под голову. В этой позиции несколько раз сильно нажмите на песок (вдох), потом расслабьте все мышцы (выдох). Это упражнение укрепляет мышцы рук и груди. Повторите 2 раза.

Упражнение для ног

Лёжа на спине, слегка согните ноги в коленях. Правой стопой обопритесь о землю, левую положите на правую и пальцами левой ноги описывайте круги в обе стороны.

Упражнение для ног и живота

Сгибание-выпрямление. Лёжа на спине, медленно согните колени, ступнями опирайтесь о землю (вдох), затем слегка приподнимите ноги и опустите их, выпрямляя на земле (выдох). Сделайте глубокий вдох, потом медленный выдох, сильно потяните носки (колени выпрямлены, мышцы ног напряжены). Повторите упражнение 10-15 раз.

Упражнение для мышц спины

Дугой-плоско. Перевернитесь на живот, руки согните в локтях, ладони положите одну на другую, на них подбородок. А теперь смотрите в синюю морскую даль. Поднимите плечи, оставляя голову в том же положении, сильно напрягите мышцы спины, ног и бедер. Все тело выгнуто в виде лука (вдох). Затем расслабьте мышцы, вернувшись в исходное положение (выдох). Повторите упражнение 10 раз.

Упражнение для живота

Подъем из положения сидя. Сядьте на подстилке, ноги вытяните вперед. Затем, не опираясь руками, наклоняйтесь вперед плечами. Если вам трудно выполнить это упражнение, у вас ослаблены мышцы живота. Поднимите руки и проделайте наклон вперед, касаясь пальцами ступней. Теперь согните ноги в коленях и сядьте «по-турецки». Без помощи рук, опираясь на внешнюю сторону ступни, встаньте, слегка наклонив туловище вперед. Это прекрасное упражнение для живота и для ног. Выполняйте его, когда будете вставать с подстилки.

Старайтесь как можно больше ходить босиком по песку и по гальке. Так вы не только укрепляете свои мышцы, но и массируете все биологически активные точки стопы. Гуляя по пляжу, используйте каждую ложбинку, каждый камешек, чтобы перепрыгнуть через него. Чередуйте шаги: идите несколько шагов на пятках, несколько шагов на носках.

Подобные упражнения вы можете придумать и сами.

По материалам сайтов stroiniashka.ru, poleznoeznanie.ru.