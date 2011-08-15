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Играем и худеем
Пляжный волейбол даёт хорошую возможность сбросить лишний вес, подтянуть мышцы, укрепить здоровье и добиться более ровного и красивого загара.
В ходе игры тело получает всестороннюю физическую нагрузку - это способствует формированию красивой, пропорциональной фигуры. Укрепляются мышцы рук и ног, подкачивается пресс, тренируется дыхательный аппарат, причём сердце и легкие нагружаются равномерно. Организм активно обогащается кислородом, а близость к морю приносит дополнительный бонус: через легкие мы получаем мощный набор микроэлементов, которые содержатся в морском воздухе.
Если говорить об энергетических затратах, то можно сжечь 600-700 калорий за один матч, при этом получая наслаждение от движения. В игре тело воспринимает нагрузки намного легче и незаметнее, к тому же мы избавляемся от накопившихся стрессов и выплёскиваем лишнюю энергию. Бегая по песку без обуви, мы автоматически делаем себе массаж и естественный пилинг ступней.
Первые в сезоне игры в пляжный волейбол не должны быть очень активными - нужно наращивать скорость постепенно, чтобы мышцы привыкли к нагрузкам. Даже если вы давно не занимались спортом, всего полчаса игры в первые же дни отдыха вернут вам форму. Не забывайте пить воду во время игры, желательно небольшими глотками. Но надо учитывать, что игра происходит на открытом воздухе, поэтому нужно соблюдать элементарные правила нахождения на солнце.
Напомним правила игры. В команде может быть 2, 3 или 4 игрока. Для пляжного волейбола лучше выбирать площадки с мелким и рыхлым песком, достаточно ровные для комфортной игры. Участники играют босиком. Одежду можно выбирать любую, но главное, чтобы она была удобной и не стесняла движений.
Игра состоит из двух партий, в спорном случае добавляется еще одна партия. Каждая партия играется до 21 очка с преимуществом в 2 очка. В случае третьей партии игра идет до 15 очков с преимуществом в 2 очка. Через суммарные 7 очков команды меняются сторонами волейбольной площадки (в третьей партии - через 5 суммарных очков). На протяжении игры в каждой партии любая команда имеет право на полуминутный тайм-аут.
В игре нужно сделать так, чтобы мяч упал на поле соперника, при этом игроки одной команды могут сделать друг другу не больше трех передач. Гол также засчитывается в случае технической ошибки, аута или при передаче мяча более трех раз.
По материалам сайтов moemope.ru, ekaterina.ua.
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