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Мужик без мяса - не мужик?
Многие уверены, что мужчина должен есть мясо, иначе это не мужчина. А как же Брэд Питт, Орландо Блум, Ричард Гир? Ведь они одновременно являются признанными секс-символами и убежденными вегетарианцами. Так отражается ли вегетарианство на мужском здоровье?
Вегетарианцами называют людей, не употребляющих в пищу мясо, рыбу и морепродукты, часть вегетарианцев также исключают из своего рациона молоко и яйца. Как же может повлиять отказ от этих продуктов на выработку тестостерона и потенцию?
За вегетарианство:
- Вегетарианцы утверждают, что люди, отказавшиеся от мяса, в целом обладают более крепким здоровьем, чем те, кто мясо употребляет. Возможно, это и так, но при этом стоит учесть, что правильное вегетарианство предполагает также отказ от наркотиков, алкоголя и курения.
- Вегетарианцы считают, что их система питания помогает бороться с лишним весом (а избыточный вес - один из врагов мужской потенции). Но, к сожалению, далеко не все вегетарианцы умеют питаться сбалансированно - питание без мяса тоже может быть чрезмерно насыщено углеводами и жирами.
- У вегетарианцев риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (отрицательное влияние которых на качество сексуальной жизни очевидно) ниже, чем у тех, кто употребляет мясо.
- По данным американских ученых, мужчины, в ежедневный рацион которых входит мясо, заболевают раком простаты в 3, 6 раза чаще, чем вегетарианцы.
- Вегетарианцы употребляют больше растительной пищи, которая богата клетчаткой, что способствует нормализации пищеварительных процессов и, соответственно, положительно влияет на потенцию.
- Обширный список продуктов, считающихся афродизиаками, содержит орехи, фрукты, овощи и многое другое, а вот мясо там отсутствует. Правда, там есть яйца и морепродукты.
Против вегетарианства:
- Мясоеды считают, что вегетарианство ведет к импотенции, так как выработка тестостерона снижается при недостатке жиров.
- Люди, не употребляющие мясо и яйца, испытывают недостаток в цинке, а это элемент, который необходим для нормального полового созревания и синтеза половых гормонов. Если цинка недостаточно, мужчина не испытывает сексуального желания, эрекция у него краткосрочна.
- Отказ от мяса, яиц, молока может привести к нехватке ряда витаминов (А, D, витаминов группы В), которые также важны для нормальной потенции.
Сами мужчины-вегетарианцы часто отмечают, что годы вегетарианства на потенцию не влияют, но темперамент становится более спокойным, снижается тяга к сексу. Плюс это или минус - каждый решает для себя сам.
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