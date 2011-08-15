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Ремонт как бомба замедленного действия
Жить в интерьере из натуральных материалов - хорошо, но дорого. Химия позволяет сделать интерьер дешевле, но в итоге он может обойтись вам гораздо дороже, если после ремонта начнутся проблемы со здоровьем.
Краски
Самые вредные краски - те, что содержат свинец. Даже в небольших концентрациях он влияет на мозговую деятельность взрослого человека, а у ребенка, который живет в комнате, покрашенной свинцовой краской, замедляется умственное и физическое развитие, может развиться гиперактивность и даже пропасть слух. Кроме того, ученые доказали, что свинец негативно влияет на поведение детей, так как воздействует на лобные доли мозга. В костях преступников свинца нашли больше, чем в костях обычных людей.
Краски, не содержащие свинца, тоже могут быть вредными, и зависит это от растворителя, который в них используется. Ведь растворитель может выделяться годами из окрашенных поверхностей, тем самым вызывая аллергии и заболевания дыхательной системы. Самый вредный из всех - уайт-спирит, он встречается в составе акриловых красок.
Какие же краски выбирать? Практически безвредны водно-дисперсные, полиэфирные и алкидные краски, а также водоэмульсионные.
Потолок
Тоже может быть вредным, особенно, если он подвесной, да ещё причудливой формы, со всевозможными изгибами. Как правило, при изготовлении такого потолка используется большое количество клея и пластика, а в результате выделяются фенол и стирол, которые грозят поражением печени и почек.
Чем же покрыть потолок? В идеале - не вредной краской (см. выше). А еще лучше использовать известковую побелку. Вам кажется, что она уже устарела? Зато экологически чистая! Кроме того, можно использовать гипсокартон - это гигиеничный и безопасный материал.
Пол
Новый линолеум - это просто скопление вредных веществ! Чего только он не выделяет: здесь вам и фенол, и формальдегид, и фталат, и акрилат, и бензол… Мало того, что новый линолеум не очень приятно пахнет - он еще снижает иммунитет. А это значит, что вас будут преследовать постоянные простуды, аллергии, дерматиты. Ламинат - тоже не выход, ведь сверху на него нанесена пластиковая пленка, которая также выделяет вредные вещества.
Какое напольное покрытие выбрать? Есть несколько вариантов:
- Оставить старый линолеум. Он, конечно, некрасив, зато вредные вещества он уже давно выделил.
- Постелить экологически чистый линолеум. Но и у него есть недостатки: он притягивает пыль и остается всегда холодным.
- Оптимальный вариант - натуральный пол: паркет, доска, пробка.
Окна
Поливинилхлорид, из которого изготавливают пластиковые окна - полимер, прямо скажем, небезопасный. К тому же, пластиковые окна не дают воздуху свободно циркулировать. В старых деревянных окнах всегда есть трещинки и зазоры, через которые воздух постоянно обновляется, даже если вы не проветриваете помещение, а в пластиковых окнах ПВХ таких зазоров нет.
Что делать? Выбирать качественные окна с функцией микропроветривания. А ещё лучше установить окна из деревянного профиля. Они дороже, но экологичнее.
Стены
Вредные обои - с синтетическим покрытием: виниловые, ПВХ и им подобные. При всей своей красоте и легкости ухода они выделяют в воздух двойной набор ядов: это яды верхнего покрытия (стирол, винилхлорид, уретан) и яды растворителей (метилен, гексен, бензол, этилбензол, толуол). Кстати, и пластиковые панели тоже выделяют вредные вещества.
Что же выбрать? Бумажные обои. Если хорошо поискать, можно найти очень качественные, красивые и современные. Ещё один безопасный вариант отделки стен - гипсокартон в сочетании с водоэмульсионной краской.
Несколько слов об утеплении стен. Использовать для этой цели пенополистирол (пенопласт) крайне нежелательно. При изучении некоторых партий полистирола эксперты находят формальдегид и дибутилфтолат. Последний опасен для здоровья даже в малых количествах.
Не делать ремонт тоже вредно
Ремонт рекомендуется делать раз в пять лет - не реже. Почему? Да потому, что вредные вещества постепенно накапливаются в обоях, плинтусах, штукатурке, цементе. Накапливаются и начинают потихоньку выделяться, делая воздух комнаты ядовитым.
Что выделяется? В основном это аэрозоли тяжелых металлов, а также радиоактивный радон. Когда предельно допустимая их концентрация превышается, у жителей квартиры начинает побаливать печень, прихватывать сердце, развиваются аллергические реакции.
Ещё один совет всем, кто выбирает стройматериалы в магазине или на рынке - нюхайте! Если есть запах, а тем более стойкий, едкий, лучше отказаться от покупки. Можно, конечно, надеяться на выветривание, но это уже риск.
При работе с любыми отделочными материалами, даже отменного качества, рекомендуется производить влажную уборку и тщательно проветривать помещение после ремонта в течение 2-3 недель.interiorfactory.ucoz.ru, argonet.ru.
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