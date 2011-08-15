Трудоголики склонны к депрессиям

Если человек слишком много работает, он более подвержен депрессиям, сообщает норвежский медицинский журнал.

Исследовательская работа проводилась среди 10 350 норвежцев, из которых 9000 работали 40 часов в неделю или меньше, остальные 1350 участников работали от 41 до 100 часов в неделю. В первой группе средние показатели склонности к депрессии составили 7% у женщин и 9% у мужчин, в то время как среди тех, кто перерабатывал, эти показатели возрастали до 11% у женщин и 12,5% у мужчин. То есть работники, трудящиеся 49–100 часов в неделю, оказались наиболее подвержены подавленному состоянию и тревожности.

Кроме того, было замечено, что хуже себя чувствуют люди, выполняющие низкоквалифицированную работу. У них же был самый длинный рабочий день и самая низкая оплата. Очевидно, здесь играет роль и малое вознаграждение, и чувство нереализованности.