Зависимость от Интернета приравнивается к наркотической

Зависимость от Всемирной паутины аналогична пристрастию к алкоголю или наркотикам – к такому выводу пришли специалисты организации Intersperience, специализирующейся на исследованиях потребительского рынка.

В исследовании приняли участие тысяча жителей Великобритании в возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили отказаться от использования Всемирной паутины на сутки, а также заполнить развернутый опросник. Лишь немногие участники без колебаний согласились не пользоваться Интернетом в течение 24 часов. При этом британцы старше 40 лет испытывали меньше неприятных ощущений, связанных с отказом от Сети, чем более молодые добровольцы. 53% опрошенных были расстроены, когда не пользовались Интернетом. Около 40% добровольцев сообщили, что им было одиноко, когда они не могли пообщаться с друзьями по Сети.

По словам главы Intersperience Пола ХАДСОНА, Интернет глубоко проник в повседневную жизнь людей. Он отметил, что многие участники исследования с трудом могли отказаться от его использования, а у некоторых после этого отмечались признаки синдрома отмены (другими словами, «ломки»). Аналогичные проявления наблюдаются у лиц, страдающих наркотической зависимостью.