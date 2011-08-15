Недостаток воды снижает работоспособность

Даже небольшая нехватка воды в организме может привести к сокращению объемов мозга и значительно снизить работоспособность, утверждают британские исследователи.

Было установлено, что 90 минут интенсивного потения сокращают мыслительные способности так же, как и целый год жизни, ведущий к старению. Испытывающее недостаток воды серое вещество вынуждено производить большую работу, чтобы обработать определенный массив информации, который в нормальном состоянии усваивается в несколько раз быстрее.

Исследователи обращают особое внимание на школьников, предупреждая родителей о том, что ежедневный недостаток воды в конечном счете может серьезно отразиться на результатах школьных экзаменов.

Но специалисты советуют не впадать в панику, так как регулярное употребление достаточного количества воды способно решить эту проблему и вернуть мозг в нормальное состояние.