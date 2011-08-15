Диетические напитки способствуют ожирению

Специальные диетические напитки, которые содержат мало калорий и должны предупредить набор лишнего веса, напротив, могут стать причиной ожирения, утверждают американские исследователи из университета Техаса.

Ученые проводили исследование в течение десяти лет, в нём приняли добровольное участие 474 человека. Оказалось, что те, кто ежедневно пил низкокалорийные напитки, через десятилетие имели на 70% больше лишнего веса, чем те, кто их не употреблял. Эксперты полагают, что это происходит из-за того, что заменители сахара возбуждают аппетит, однако в отличие от натурального сахара они не содержат калорий, которые хотя бы отчасти удовлетворили бы этот аппетит. В результате повышенного аппетита человек начинает потреблять большое количество пищи, что и приводит к набору лишнего веса.