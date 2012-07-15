Презерватив от Билла Гейтса не помешает российским абортам

"На уходящей неделе, начавшейся с национального траура по поводу трагедии на краснодарском побережье Черного моря и закончившейся принятием Госдумой целого пакета нашумевших законопроектов (об НКО, возвращении уголовной ответственности за клевету, создании "черного списка" сайтов и доменов), произошло одно мировое событие, которое в силу драматичности перечисленного выше мало кто заметил в России.

В Лондоне завершился саммит по планированию семьи, который провел Фонд Билла и Мелинды Гейтс совместно с Департаментом международного развития правительства Великобритании и Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ). В нем участвовали больше полутора сотен глав и высокопоставленных чиновников стран – экономических доноров, развивающихся стран, международных организаций, общественных организаций, фондов и представителей бизнеса.

Саммит принял резолюцию, суть которой проста. На собранные фондом миллиарды женщины из бедных стран смогут до 2020 года бесплатно получать так называемые комбинированные оральные контрацептивы ("пилюли" в просторечии), ставить себе противозачаточные имплантаты и перевязывать маточные трубы (бедным мужчинам тоже разрешили за те же средства перевязывать себе семенные канатики).

Судя по всему, ВОЗ и супруги Гейтс не считают, что подобная помощь требуется России, где, по оценкам экспертов, делается до 6 млн абортов в год, пишет Сергей Петухов, обозреватель РИА Новости.

Контрацептивы от Билла Гейтса

Пожалуй, это было самое масштабное мероприятие супругов Гейтс после того, как глава семьи в 2010 году ушел с поста главного исполнительного директора корпорации Microsoft и целиком посвятил себя благотворительности, вплотную занявшись управлением своим семейным фондом, где ранее все решали его жена Мелинда и Уоррен Баффет.

Правда, первая же благотворительная инициатива Гейтса в его новом качестве закончилась конфузом. Обращение Билла Гейтса в феврале 2010 года к миллиардерам мира с просьбой отдать ровно половину своих денег на безвозмездную помощь человечеству была встречена ледяным молчанием.

Так что на этот раз задача была поставлена более скромная: профинансировать контроль над рождаемостью в развивающихся странах третьего мира. С ней чета Гейтсов успешно справилась, собрав для этой цели в Лондоне $2,6 млрд.

Для несовершеннолетних в странах со строгой моралью

Как свидетельствует многолетняя статистика ВОЗ, эффективность перечисленных выше методов контрацепции колеблется от 97% до 100%, тогда как обычный мужской презерватив, по данным ВОЗ, гарантирует от беременности c вероятностью только 85% (у женского презерватива, который в последнее время усиленно рекламируется у нас в России, эффективность еще ниже – 79%).

Впрочем, Лондонский саммит уделил внимание и обычным кондомам. Его участники единодушно потребовали устранить "социальные и немедицинские ограничения в предоставлении контрацептивов подросткам для содействия уменьшения числа ранних беременностей и связанных с ними рисков для здоровья".

Проще говоря, свободно продавать (или раздавать) презервативы несовершеннолетним в странах со строгой общественной или религиозной моралью.

Девичье счастье

"Это прорыв для девушек и женщин из беднейших стран мира, который полностью изменит их жизнь – и сейчас, и для будущих поколений. Обязательства, принятые на сегодняшнем саммите, позволят поддержать право женщин свободно определять, когда и сколько детей им рожать и рожать ли вообще, – подвел итог саммита в Лондоне британский министр по международному развитию Эндрю Митчелл. – Предоставление 120 миллионам женщинам из беднейших стран свободного доступа к средствам контрацепции, которые у женщин из развитого мира считаются чем-то само собой разумеющимся, позволит спасти миллионы жизней и даст женщинам и девушкам возможность самостоятельно определять собственное будущее".

Осчастливили 120 миллионов бедных девушек и женщин 17 спонсоров (девять стран – Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Южная Корея, а также Еврокомиссия и еще семь фондов, общественных и коммерческих организаций). Все они вместе и собрали в Фонд Гейтсов $2,625 млрд.

Россия в списке спонсоров не значится, не было там и российских компаний. На всякий случай мы поинтересовались у сотрудника по связям Всемирной организации здравоохранения Фадилы Шайб, не пропустили ли мы случайно российское присутствие на саммите в Лондоне. Госпожа Шайб долго щелкала клавишами компьютера, а потом сказала: "Ничего не нашла. Извините".

Страна абортов

Просить прощения сотруднице ВОЗ у России не за что. Как раз 11 июля, когда обнародовал свои результаты Лондонский саммит, наша Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за незаконное проведение абортов. Закон ввел административную ответственность (ранее ее не было) и усилил уголовную: теперь врачу грозит до 8 лет лишения свободы, если проведенный им аборт нанес тяжелый вред здоровью женщины, или за повторный незаконный аборт в течение года.

По экспертным оценкам, в России делается до 6 млн абортов в год, причем каждый второй заканчивается осложнениями для женского организма, вплоть до неспособности вообще рожать в дальнейшем.

Что же касается совершенствования контрацепции, чтобы не доводить дело до абортов, то она, похоже, не входит в число приоритетных задач думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Более того, пришлось даже услышать, что "им (вероятно, Гейтсам с Баффетом, Всемирной организации здравоохранения и прочим антироссийским силам. – С.П.) выгодно, чтобы наши не рожали".

Любовь и ВТО

Не исключено, что кому-то действительно выгодно, чтобы наши женщины не рожали. Только это, наверное, все-таки дело не Гейтсов и ВОЗ – спасать наших девушек от абортов, а постараться и им тоже, а не только сомалийкам и эфиопкам, дать возможность предохраняться современными и надежными методами.

Ведь на сегодня и обычный презерватив превратился в предмет роскоши для многих россиян. Стоимость одной упаковки презервативов за последние десять лет выросла в среднем в 10 раз. Любой может убедиться в этом сам, набрав в любом поисковике слова: "презервативы динамика роста цен".

Сегодня пакетик с презервативами среднего качества стоит от 200 до 300 рублей, то есть примерно столько же, сколько полведра пива. Понятно, в пользу чего делают выбор бедные россияне, решив заняться любовью.

А скоро об этом задумаются и не очень бедные наши граждане. Вступление России в ВТО (также в начале недели ратифицированное Госдумой) означает, что беспошлинный ввоз импортных презервативов в нашу страну закончится. А отечественные кондомы, которые производит только одно отечественное предприятие в Армавире, составляют меньше половины процента российского рынка.

В Сети уже появились призывы блогеров вскладчину закупать оптовые партии презервативов прямо у производителя за границей. "Никто in bulk не заказывает? В совместных закупках? :) Экономия до тысячи процентов", – такие призывы можно сейчас встретить в блогах.

Словом, весьма содержательная получилась прошедшая неделя, оставившая массу тем для размышления во время предстоящих летних каникул нашего парламента.

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