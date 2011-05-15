Пользование соляриями запрещено несовершеннолетним и беременным

Министерство здравоохранения Италии издало распоряжение о запрете посещения соляриев некоторыми категориями лиц: слишком велика опасность заболеть раком кожи, сообщает Микеле Босси читателям La Repubblica.

"Изгнать несовершеннолетних из соляриев. Запретить загорать в соляриях беременным женщинам и людям с особо светлой и чувствительной кожей. Италия - одна из последних стран в Европе, среди которых Франция, Великобритания и Германия, приняла жесткое решение, направленное на предупреждение онкологических кожных заболеваний", - пишет издание.

"Установленным фактом является то, световое излучение используемых в соляриях ламп может увеличить риск развития меланомы. Поэтому вчера министр здравоохранения Ферруччио Фацио подписал распоряжение, которого уже давно ждали научные сообщества дерматологов. Многие будут разочарованы мерой, принятой правительством, упорядочивающей правила использования "электромеханической аппаратуры в эстетических целях". По имеющимся оценкам, полтора миллиона итальянских тинейджеров посещают солярий по меньшей мере раз в год, а каждый второй является постоянным посетителем этих заведений (хотя бы раз в месяц). Теперь подростки не смогут загорать в эстетических центрах", - сообщает корреспондент.

"Министерство распространило запрет и на группы лиц, у которых были или имеются новообразования, кто легко обгорает, потому что имеет очень светлую кожу, а также на беременных женщин. "В ходе беременности, - говорит профессор Менни, который руководит дерматологической клиникой в Милане, - происходят гормональные изменения в важных тканях. Загар может оказаться опасным". "Принятые меры, - говорит министр Фацио, - позволяют нам сделать шаг вперед в защите граждан", сообщает Inopressa.Ru.