Эксперты полагают, что новые койко-места в больницах - напрасная трата денег

14 декабря, ZRPRESS. Мы отстаем от мировых тенденций в развитии соцобеспечения и тратим бюджетные деньги не на то, на что их следовало бы тратить. Об этом 13 декабря в ходе Национального форума социальных проектов «СоциоБизнес - 2011» заявил бывший министр труда и социального развития (и до последнего времени член Совета Федерации) Александр Починок, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Когда мы говорим об инвестициях в социальную инфраструктуру, мы должны отдавать себе отчет, зачем нам это нужно, - заметил Починок.- Первое - сделать жизнь в государстве более удобной, второе - увеличить национальное богатство страны. И дело не в строительстве объектов, а в удовлетворении потребностей людей».

«При минимальных вложениях в пенсионеров мы легко сможем продлить им жизнь, главное - на что тратить эти деньги, - заявил бывший министр. - У нас слишком много «неправильных» смертей от того, что человек не получил вовремя нужную помощь. Нужна развитая система скорой помощи, дефибрилляторы во всех общественных учреждениях, доступные лекарства, правильные фельдшерские пункты. Часто жалуются, что позакрывали такие пункты в деревнях. Но в них качественного лечения все равно получить было нельзя».

«И не надо увеличивать количество коек в больницах, - продолжил Починок. - Мы и так проводим там слишком много времени. У нас человек не может получить бесплатные лекарства, поэтому ложится в больницу. У нас примерно 300-400 тысяч пожилых людей просто отлеживаются в больнице, потому что им тяжело дома, за ними некому ухаживать. Вывод - надо развивать систему патроната на дому. И только настоящее медицинское страхование позволяет обеспечить нормальную медицину и социальные услуги».

«Бизнес должен в этом участвовать, не только государство. У нас огромные ретейловые сети, я не поверю, что они не смогут организовать доставку продуктов на дом. Чтобы продлевать дни человека, надо, чтобы он на склоне лет регулярно ездил отдыхать и лечиться. А музеи надо создавать виртуальные, в Интернете. Через Интернет все население может получать доступ ко всей мировой культуре, вот этим и надо заниматься», - отметил экс-министр.