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Инновационные способы эпиляции

14 Декабря 2010, 22:04 | Дальний Восток

Удаление волос всегда было проблемой, как для женщин, так и для мужчин. Что только не делали люди, чтобы их кожа оставалась гладкой и чистой без нежелательных и неэстетичных волос и раздражения на коже.

Лазерная эпиляция стала настоящим прорывом, который подарила человечеству аппаратная косметология лица и тела. Метод основан на поглощения определенных спектров лазерных лучей пигментами, которые окрашивают волос. В результате лазерная энергия превращается в тепловую и нагревает до критической температуры волосяной фолликул. Все волосы, находящиеся на момент прохождения пациентом сеанса лазерной эпиляции, отмирают и самостоятельно вываливаются в течение десяти-двадцати дней. После чего более не растут. Таким образом, для удаления волос с какого-либо участка тела или лица требуется дождаться, пока постепенно от одной процедуры к другой прорастут все волосяные фолликулы и провести курс процедур, обычно его длительность достигает пяти-десяти процедур. Этот вид удаления волос имеет и ряд недостатков, таких как низкая эффективность при обработке светло-русых волос, невозможность эпиляции при загорелой и смуглой коже.

На смену лазерного метода удаления волос пришла более эффективная фотоэпиляция, позволившая избавляться от нежелательных волос разного оттенка, исключения составляют совсем седые волосы. Метод основан на губительном воздействии импульсного света на волосяные луковицы, находящиеся в стадии роста. Так же как в случае с лазерной эпиляцией, для фотоэпиляции продолжительность курса индивидуальна и примерно включает от пяти-шести до семи-десяти процедур, реже больше.

Обе процедуры достаточно болезненны. Во время сеанса пациент может испытывать покалывание и жжение на коже. Чтобы сгладить негативные ощущения применяется анестезирующий крем, а также специальный охлаждающий гель, который снижает температуру кожи и защищает ее от повреждения.

Совсем недавно появилась еще одна технология удаления волос навсегда – элос эпиляция, сочетающая в себе преимущества фотоэпиляции и электроэпиляции, но нивелируя недостатки этих методов. Теперь стало возможным удаление волос любого цвета на коже любого фототипа.

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