Роспотребнадзор советует привиться от кори перед поездкой в Европу

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, собирающимся в путешествие в Европу, сделать прививку от кори. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В связи с эпидемическим распространением кори в европейском регионе возросла частота инфицирования не имеющих иммунитета к кори россиян во время зарубежных поездок и завоза этой инфекции на территорию РФ", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в странах Европейского региона ситуация по заболеваемости корью продолжает ухудшаться. С января по июль текущего года в 38 странах европейского региона зарегистрировано более 25,8 тыс. случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 28,4 случая на 1 млн населения (при критерии ВОЗ элиминации кори на территории – менее 1 случая на 1 млн населения).

Наиболее неблагополучная ситуация отмечается во Франции, где зарегистрировано 14 025 случаев заболеваний (222,8 случая на 1 млн населения). Высокая заболеваемость корью регистрируются также в Македонии – 727 случаев (показатель 355,7 случаев на 100 тыс. населения), Румынии – 2156 сл. (102,0), Испании – 2748 сл. (85,2), Швейцарии – 620 сл. (75,4), Бельгии – 501 сл. (44,0), Сербии – 346 (35,1), Италии – 1329 (22,0), Болгарии -146 (19,6), Германии – 1343 (16,2), Дании – 78 (14,0), Узбекистане - 316 (11,2), Великобритании – 686 (9,8).

Наибольшее число заболевших отмечается среди детей от одного до четырех лет и молодых людей в возрасте 15–29 лет. Большинство заболевших не были вакцинированы против кори. В ведомстве отмечают, что за семь месяцев 2011 года выявлено 34 завозных случая кори. Случаи кори были импортированы в Россию из 12 стран: Англии, Германии, Италии, Франции, Латвии, Украины, Узбекистан, Таджикистан, Индии, Индонезии, Китая и Испании. Импортированные в Россию случаи кори завезены российскими гражданами после поездок в европейские государства, студентами ВУЗов, а также временными переселенцами и трудовыми мигрантами преимущественно из Узбекистана.

Роспотребнадзор напоминает, что для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких необходимо привиться против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.