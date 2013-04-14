Онищенко: Если есть возможность отказаться от поездки в КНР, лучше это сделать

«Я дал сегодня указание, чтобы на границе, особенно в Дальневосточном регионе, где интенсивность перелетов более высокая, установили контроль за прибывающим пассажирами из Китая. Хотя бы термометрию проводить с помощью рамок», – сообщил Онищенко.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко устанавливает ограничения на российско-китайской границе в связи с тем, что в Китае распространяется новая смертельная разновидность птичьего гриппа. Пока речь идет об обследовании прибывающих, но возможно закрытие границы и запрет на ввоз из Китая мяса птицы, сообщил Онищенко в интервью ИТАР-ТАСС.

В субботу первый случай заражения птичьим гриппом H7N9 был зафиксирован в столице Китая Пекине, откуда прямые рейсы летают в Москву, Новосибирск, Челябинск, Якутск, Иркутск и Владивосток. За несколько недель этот штамм вируса унес 11 жизней на востоке страны, 43 человека заразились. Ранее этот штамм вируса был для людей незаразным, и потому вакцины от него нет.

«Там (в Китае) ситуация продолжает нарастать как с точки зрения количества больных, так и с точки зрения географии, – предупредил Онищенко. – В частности, сейчас уже затронут Пекин, где заразилась семилетняя девочка... Мы располагаем данными о том, что китайские власти усиливают ограничительные мероприятия».

«Я дал сегодня указание, чтобы на границе, особенно в Дальневосточном регионе, где интенсивность перелетов более высокая, установили контроль за прибывающим пассажирами. Хотя бы термометрию проводить с помощью рамок», – сообщил Онищенко.

По его словам, «поскольку ситуация постоянно меняется, мы будем проводить эскалацию мер, направленных на ограничение... вплоть до возможного ограничения (въезда из Китая), а также ввоза пищевых продуктов», – объяснил он. Речь идет о мясе кур, «вопрос изучается».

По словам Онищенко, российские ученые желали бы иметь возможность получить образец вируса из КНР. «Нам хотелось бы получить вирус, поскольку его надо изучать со всех точек зрения», – отметил Онищенко.

«Хотелось бы напомнить нашим гражданам, что если есть возможность отказаться от поездки в КНР, лучше это сделать», – призвал Онищенко.

Шесть новых случаев за сутки

Вскоре после сообщения Онищенко стало известно, что в Китае за прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев инфицирования, а число заболевших достигло 49 человек.

Помимо первого в Пекине диагноза птичьего гриппа H7N9, о котором сообщалось ранее в субботу, еще один случай опасной болезни выявлен у жителя Шанхая, по два заразившихся вирусом H7N9 обнаружено в соседних провинциях Чжэцзян и Цзянсу, передает NEWSru.com.

В Шанхае в субботу выявлен птичий грипп H7N9 у 56-летнего мужчины, супруга которого умерла от этой болезни 3 апреля. По мнению экспертов, пока нет оснований утверждать, что мужчина заразился от своей жены. Медики продолжают настаивать, что случаев передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено.

Врачи продолжают искать источники инфекции и методы ее передачи. Под наблюдением находятся более семисот человек, которые контактировали с инфицированными. До сих пор не подтверждено, может ли новый штамм передаваться от человека к человеку.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый случай заражения вирусом имел место в Китае в период с 19 февраля по 15 марта этого года.

Ранее в мире не было зафиксировано ни одного факта заражения вирусом H7N9, и вакцины против этой инфекции пока не существует, пишет РИА "Новый Регион".

