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О чём расскажут ногти?
В китайской медицине с древних времён использовалась диагностика состояния организма по ногтям. Зачастую этот метод позволяет выявить заболевание уже на ранней стадии, что очень важно для эффективного лечения.
В основе «ногтевой» диагностики лежат представления о том, что каждый из энергетических каналов, которые выходят на пальцы рук, связан с тем или иным органом. Поэтому информация об изменениях, которые происходят в конкретном органе, выводится на ногтевые пластины. Признаки, сопутствующие различным патологиям, китайские врачи отслеживали и накапливали веками. На сегодняшний день существует несколько десятков признаков, дающих информацию о нарушениях в организме, но нужно подчеркнуть, что китайские врачи, как правило, используют диагностику по ногтям в сочетании с другими методами обследования.
Какие же тревожные сигналы могут подавать нам ногти?
- короткий, плоский ноготь – органические заболевания сердца;
- большой размер полумесяца – тахикардия;
- отсутствие полумесяца – невроз сердца;
- большой выпуклый ноготь свидетельствует о туберкулезе легких (если при этом светлый ореол у основания ногтевой пластины имеет форму большого полумесяца, то туберкулез врожденный);
- плоский искривленный ноготь – бронхиальная астма;
- трубковидный высокий ноготь – предвестник возможных онкологических заболеваний;
- булавовидная ногтевая фаланга – врожденные формы психических нарушений, жестокость, агрессивность;
- вогнутый ноготь – наследственные формы алкоголизма;
- сплющеннораздробленный ноготь – глистная инвазия;
- ломкие желобки на ногте – отложения извести;
- шлаковые (солевые) слои на ногте – острые заболевания желудочнокишечного тракта;
- удлиненный ноготь – сахарный диабет;
- ноготь безымянного пальца в виде полукруга – патология почек;
- миндалевидные прожилки (волны) на ногте – ревматизм;
- полосы и вкрапления на ногте – заболевания кишечника и селезенки;
- треугольный ноготь – заболевания позвоночника и спинного мозга;
- расщепление концов ногтей или их неровность – нарушена работа яичников;
- плоский ноготь с возвышением на указательном пальце – проблемы с селезенкой.
Горизонтальные поперечные полоски на ногтях (так называемые линии Бо) возникают в результате временной остановки роста ногтя, например, во время тяжелой болезни или острой инфекции. Их может также спровоцировать непереносимость лекарств или эмоциональный стресс. Если же вы стали замечать, что ногти растут очень медленно, стоит обратиться к эндокринологу.
Изменение цвета ногтей также может свидетельствовать о нарушениях в организме:
- бледные ногти, плоские или выгнутые, с продольными бороздками – признак анемии;
- белые ногти – поражение коры надпочечников;
- молочнобелые ногти – цирроз печени;
- желтоватый оттенок ногти приобретают в результате возрастных изменений, длительного воздействия ультрафиолета, а также изза нарушения кровообращения;
- голубоватобелый оттенок говорит о том, что вам необходимо посетить невропатолога и гастроэнтеролога;
- голубоватые ногти – один из симптомов сердечной или легочной недостаточности (часто сопровождается одышкой и слабостью);
- синеватый оттенок свидетельствует о нарушении кровообращения и сердечной деятельности;
- белые пятна на одномдвух ногтях – нарушение деятельности центральной нервной системы, белые пятна на всех ногтях – переизбыток сахара в крови, нарушение углеводного обмена;
- белые крапинки на ногтях – недостаток кальция в организме;
- желтые крапинки – нарушение жирового обмена.
Когда организму удаётся справиться с недугом, ногти сигнализируют о выздоровлении – становятся ровными и гладкими, контур ореола приобретает форму небольшого полумесяца, цвет ногтей – розовый, с матовым оттенком.
Разумеется, все вышеописанные признаки заболеваний не могут служить основанием для постановки диагноза самому себе и тем более – самолечения. Это сигнал о том, что нужно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.
"Журнал здоровья".
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