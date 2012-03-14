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Применяем массаж вместо таблеток
Массаж стоп занимает важное место в традиционной китайской медицине, поскольку стопы содержат проекции всех жизненно важных органов. Такой массаж позволяет благотворно воздействовать не только на нижние конечности, но и на весь организм.
В восточной культуре массаж практикуется с незапамятных времен, он считается самой древней и простой формой медицинской помощи. В Китае бытует такой афоризм: «Когда стареет дерево, то первым стареет его корень, когда стареет человек, то первыми стареют ноги». Специалисты утверждают, что неудобная обувь, сжимающая ногу, может спровоцировать боли в спине, головокружения, нарушения кровообращения и прочие неприятности.
Китайский массаж стоп считается одним из лучших средств оздоровления, он не только снимает усталость и стимулирует кровообращение, но также нормализует обменные процессы, приводит в действие механизмы саморегуляции организма. Массаж стоп полезен при нарушениях в работе различных систем организма, при общей усталости, стрессовом состоянии, эмоциональном возбуждении, бессоннице. И конечно, если вы весь день проводите на ногах и к вечеру они уже гудят, или, наоборот, у вас сидячая работа, массаж стоп и голеней вернет ваши конечности к жизни.
Специалисты отмечают, что подобная процедура имеет противопоказания, о которых стоит проконсультироваться с врачом. Обычно массаж стоп не рекомендуют тем, чей организм предрасположен к образованию тромбов, страдающим активной формой туберкулеза, онкологическим больным, людям с инфекционными или кожными заболеваниями.
Техника массажа стоп довольно разнообразна, основные приемы, которые используют врачи – вибрация, поглаживание, надавливание, растирание и разминание. Массаж выполняется с использованием активных точек, они подразделяются на возбуждающие, гармонизирующие, сигнальные и успокаивающие.
Во время массажа могут возникнуть неприятные ощущения, и в этом нет ничего страшного: таким образом организм сигнализирует о проблемах в тех или иных органах или системах и просит о помощи.
Для того чтобы массаж был более эффективным, могут применяться паровые ванны для ног. Они разогревают мышцы, расслабляют их, ускоряют выведение шлаков. В некоторых случаях для воздействия на активные точки используется прогревание с помощью полынных сигар. Возможен футмассаж с ароматическими эфирными маслами.
В традиционной китайской медицине существует несколько видов массажа стоп. «Императорский» массаж направлен на возрождение жизненных сил организма. Массаж «Сила дракона» ориентирован на повышение мужской потенции. Традиционный массаж стоп снимает усталость, повышает иммунитет, улучшает кровообращение. Баночный массаж стоп помогает при артритах и улучшает кровообращение.
Профессионально выполненный массаж стоп полезен любому, даже абсолютно здоровому человеку: он гармонизирует работу всех органов и систем организма, помогает сдерживать развитие патологий, тем самым обеспечивая профилактику заболеваний.
"Журнал здоровья".
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