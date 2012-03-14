www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.2 р. 100 JPY: 60.92 р.
EUR: 79.36 р. 10 CNY: 99.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

«Умные трусы» избавят от пролежней

14 Марта 2012, 21:29 | Дальний Восток

Группа изобретателей под руководством Вивьян МУШАВАР из Университета Альберты создала «умное нижнее белье» – Smart-­e-­Pants. Оно призвано решить проблему глубоких пролежней раз и навсегда.

Пролежни приводят к растяжению и разрыву мышечной ткани, провоцируя воспаление. «Умные трусы», цена которых доходит до 2000 долларов, созданы из антибактериального материала. На уровне ягодиц располагается сетка, куда встроены одноразовые электроды. Они заставляют ягодичные мышцы сокращаться на 10 секунд каждые 10 минут – это позволяет усилить приток крови и предотвратить образование пролежней. Данное изобретение должно изменить жизнь людей с травмами спины, рассеянным склерозом, потерявших способность к передвижению. Когда обычные пациенты смогут опробовать «умное белье», сказать трудно. Специалисты доказали его безопасность, но Smart-e-Pants еще предстоит протестировать на большой группе добровольцев.

"Журнал здоровья".

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru