«Умные трусы» избавят от пролежней

Группа изобретателей под руководством Вивьян МУШАВАР из Университета Альберты создала «умное нижнее белье» – Smart-­e-­Pants. Оно призвано решить проблему глубоких пролежней раз и навсегда.

Пролежни приводят к растяжению и разрыву мышечной ткани, провоцируя воспаление. «Умные трусы», цена которых доходит до 2000 долларов, созданы из антибактериального материала. На уровне ягодиц располагается сетка, куда встроены одноразовые электроды. Они заставляют ягодичные мышцы сокращаться на 10 секунд каждые 10 минут – это позволяет усилить приток крови и предотвратить образование пролежней. Данное изобретение должно изменить жизнь людей с травмами спины, рассеянным склерозом, потерявших способность к передвижению. Когда обычные пациенты смогут опробовать «умное белье», сказать трудно. Специалисты доказали его безопасность, но Smart-e-Pants еще предстоит протестировать на большой группе добровольцев.

"Журнал здоровья".