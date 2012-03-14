Микрочип напомнит, когда принимать лекарство

На фармацевтическом рынке Великобритании скоро появится новейший медицинский аппарат, который будет контролировать исполнение рекомендаций врача, а также фиксировать время и дозу приема лекарств.

Изобретение, прозванное «умной таблеткой», представляет собой микрочип, который закрепляется на теле пациента. Помещенный на плечо или запястье, чип отмеряет дозу и время приема препарата, подаёт пациенту сигнал­-напоминание и проводит экспресс-­анализ общего состояния здоровья. Всю считанную с кожного покрова информацию (включая показатели реакции организма на проводимое лечение) микрочип передает на компьютер или мобильный телефон. Благодаря этому устройству медики получат возможность оперативно корректировать курс лечения и уточнять диагноз.

"Журнал здоровья".